100 этажей над Босфором

Сооружение моста на остров Русский ведется с двух сторон - с самого острова, здесь, на полуострове Новосильцева, работает генеральный подрядчик - московская компания УСК "Мост", и с материковой части Владивостока - с полуострова Назимова. На этой стройплощадке темп работ определяет субподрядчик - НПО "Мостовик" из Омска, который также является автором проекта мостового перехода через пролив Босфор Восточный.

Об особенностях проекта и монтажных работах в морских условиях "ДК" побеседовал с заместителем директора департамента по строительству объектов в г. Владивостоке научно-производственного объединения "Мостовик" Анатолием ВОПИЛОВЫМ.

- Анатолий Алексеевич, Владивостоку в XXI веке везет на уникальные транспортные объекты, здесь сооружается сразу два моста, претендующих на это звание. Так в чем же уникальность мостового перехода на остров Русский?

- Мосты делятся на малые, средние, большие и внеклассные, к последним относятся объекты с пролетом более 120 метров или длиной более 500 метров. Средний пролет моста через пролив Босфор Восточный 1104 метра - рекордный в мировой практике мостостроения. Строительными нормами и правилами такой мост определяется как уникальный. Работа над проектом потребовала проведения комплекса специальных исследований и изысканий, разработки технических условий с учетом последних теоретических и практических знаний в области отечественного и мирового мостостроения.

Если говорить конкретно о большепролетных вантовых мостах, то сегодня лидерство в этой области пока удерживает Китай. Пролет моста Сутонг через реку Янцзы - 1088 метров. Как видите, протяженность среднего пролета моста на остров Русский длиннее. Если добавить к этому, что у нашего моста самый высокий пилон - 320 метров, самые длинные ванты, 70-метровый подмостовой габарит - в соответствии с требованиями судоходства, и строится он в гораздо более сложных условиях, чем его аналоги, то можно с уверенностью сказать: не только в России, но и в мире сооружений с подобными характеристиками до сих пор не существует.

Для нашей страны, для отечественного мостостроения - это очень серьезный шаг вперед. И мы верим в то, что этот проект будет реализован, несмотря на ситуацию с мировым финансовым кризисом. Кризис пройдет, мост в будущее Приморья останется и будет служить людям.

- Насколько адаптированы конструктивные решения моста к его эксплуатации в сложных климатических условиях?

- Условия жесткие. Скорость ветра в проливе Босфор Восточный может достигать 72 м в секунду, сейсмическая нагрузка до 8,1 балла. Если еще учесть и неблагоприятные геологические условия, то получим весь набор отрицательных факторов. На опоры моста передаются колоссальные нагрузки, которые измеряются сотнями тысяч тонн.

В результате сложных геологических изысканий были определены площадки под опоры - пилоны. Конструкция вантового моста состоит из двух пилонов и балки, которая собирается внавес с двух сторон навстречу друг другу и стыкуется в середине над проливом. Все вантовые мосты строятся по такой технологии - с двух сторон. Для наглядности 320-метровый пилон можно сравнить со 100-этажным домом. И две такие конструкции будем сооружать в акватории пролива. Нагрузки - колоссальные, и в проекте это, безусловно, учтено. Это и использование бетона определенного класса, и высокоточная сборка, и особая технология сооружения вантовой системы, которая позволяет существенно уменьшить ветровую нагрузку.

Проект учитывает применение целого комплекса антисейсмических устройств, которые защитят конструкции моста от возможных землетрясений. В ряду технических решений нового поколения технологии высокоточного изготовления и сборки металлоконструкций, которые обеспечат идеальную геометрию центрального пролета на монтаже с погрешностью не более 3 мм.

- Какие работы ведутся сейчас?

- Работы стартовали в сентябре минувшего года. "Мостовику" предстоит построить восемь пролетов подходной эстакады (с 10-й по 17-ю опору), половину моста со стороны полуострова Назимова и здание эксплуатационного центра. Сегодня практически готовы 13-я и 14-я опоры, далее приступаем к монтажу сталежелезобетонного пролетного строения, которое уже заказано.

Сложнейший объем работ - устройство технологической площадки для строительства двух мостовых опор и 320-метрового пилона. Поясню: технологическая площадка - это искусственный остров из бутового камня с песчаным ядром, отсыпка которого проходит в акватории пролива на глубине до 40 метров. Именно с технологической площадки, которая выполнит функцию защиты сооружения от навала судов, льда, размыва и волновой нагрузки, в дальнейшем будут производиться работы по сооружению оснований опор моста.

Для сооружения островка необходимо порядка 540 тыс. тонн камня. После этапа отсыпки приступим к укреплению откосов площадки, размеры которой 150 на 85 метров, но это лишь видимая, надводная часть. Глубины в этом месте составляют в среднем 15-18, а в некоторых точках 35-40 метров. В апреле параллельно с отсыпкой островка начнем работы по устройству буронабивных свай.

Необходимое оборудование, способное производить работы в скальных грунтах на глубине более 75 метров, и шпунтовые сваи уже закуплены и доставлены во Владивосток.

- Предыдущий опыт работы помогает компании решать поставленные во Владивостоке задачи?

- Мы проектировали и строили весьма серьезные объекты в разных концах страны. Проект, которым гордимся, - "Живописный" мост в Москве, в Серебряном бору, с арочной конструкцией пилона. В конкурсе на разработку проектного решения мостового перехода принимали участие восемь крупных российских проектных организаций. Наше предприятие предложило инновационную и оригинальную как в архитектурном, так и в техническом плане идею моста, и она понравилась мэру столицы Юрию ЛУЖКОВУ. В рамках реализации данного проекта объединение "Мостовик" изготовило 17 тыс. тонн высокоточных металлоконструкций пилона арочной формы и балки жесткости моста, а также 750 тонн металлоконструкций подвесного ресторана.

Досье НПО "Мостовик" - одно из крупнейших проектных и строительных предприятий Сибири и Дальнего Востока. Ключевые направления деятельности: проектирование объектов транспортного, специального и промышленно-гражданского назначения, строительство мостов, дорог, тоннелей, метрополитенов. В составе объединения - проектный институт, заводы металлоконструкций, железобетонных изделий, управление механизации (более 500 единиц спецтехники), ремонтно-механический и крановый заводы, заводы по производству облицовочного кирпича, лифтов, деревообрабатывающее производство. В послужном списке НПО более 250 объектов различного назначения в России и за рубежом. В их числе внеклассный автодорожный мост через реку Иртыш в Омской области, арочно-вантовый мост через реку Ишим на автодороге к резиденции президента Казахстана в Астане, Бутовская линия метрополитена в Москве. По результатам конкурса "Мостовик" определен генподрядчиком на проектирование и строительство большой ледовой арены для хоккея с шайбой на 12 тыс. мест в Сочи к Олимпиаде-2014.

- Пришлось ли к сооружению "Живописного" моста привлекать зарубежные компании и каковы планы в этом смысле по мосту на о. Русский?

- Да, вантовая система московского моста и его опорные части изготовлены ведущими производителями Европы - компаниями Freyssinet и Maurer. Мировой опыт будет использован и при сооружении моста через пролив Босфор Восточный. Без участия лидеров отрасли такие уникальные сооружения сегодня не строятся - это нормальное явление в эпоху глобализма. Например, по вантам и иным мостовым конструкциям изучаем предложения французских, японских, корейских и китайских компаний. Окончательное решение будет принято генподрядчиком.

- А приморские компании к работе привлекаете, каким требованиям должны соответствовать ваши потенциальные субподрядчики и партнеры?

- Мы готовы к сотрудничеству с приморскими компаниями, и со многими из них у нас сложились хорошие конструктивные взаимоотношения. Могу отметить "ДВ Энергосервис", "ДВ Бизнес", "ДВ-Цемент", "Владстройгрупп", "Стандартные системы". Местные институты "ДНИИМФ", "ПриморТИСИЗ", "Приморгражданпроект" оказывали и продолжают оказывать услуги в части инженерных изысканий и проектирования.

Любой субподрядчик, во-первых, должен представить пакет документов, в том числе лицензию на право ведения определенного вида работ, справку из налогового органа. Немаловажный фактор - обеспеченность механизмами и опыт работы.

- Осилите такие гигантские объемы?

- Безусловно. Мост через пролив Босфор Восточный - объект серьезный, требующий особого подхода. Но и подрядчики строительства - крупные компании с богатым опытом. Их совокупный годовой объем работ превышает 40 млрд рублей. Кроме того, каждый понимает, что участие в таком строительстве не только ответственно, но и почетно. Это факт биографии, которым можно гордиться.