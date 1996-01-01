"Сахалин-4" под вопросом

Совместный холдинг "Роснефти" и британской ВР, который ведет геологоразведку на шельфе Сахалина, отказался продлить лицензию по проекту "Сахалин-4", сообщили в пресс-службе ЗАО "РН-Шельф-Дальний Восток". Программа геологоразведочных работ была рассчитана с 2003 по 2008 год. Согласно ей было пробурено две поисковые скважины. В ноябре 2008 года срок действия лицензии истек. Акционеры проекта приняли решение не обращаться за продлением лицензии. В то же время по проекту "Сахалин-5" на Кайганско-Васюканском и Восточно-Шмидтовском участках "Роснефть" и ВР продолжают геологоразведочные работы.