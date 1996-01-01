Проблема безработицы дает простор фантазии

В чем особенности рынка труда в Приморье, можно ли использовать рост безработицы в центральной России для перемещения квалифицированных кадров на Дальний Восток и почему молодежь не пойдет в ПТУ, на эти и другие вопросы в ходе видеоконференции "Рынок труда и безработица", организованной клубом региональной журналистики "Из первых уст" в редакции газеты "Золотой Рог", ответил специалист в области прав собственности и рынка труда, заместитель директора Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Ростислав КАПЕЛЮШНИКОВ.

- Обстановка на рынке труда в Приморье зависит не только от финансового кризиса, но и от ряда других факторов, присущих именно этому региону. Что в этой ситуации делать Приморью?

- Специфика Приморья состоит в том, что здесь основной удар пришелся, если так можно выразиться, на некорпоративный сектор экономики. Когда мы смотрим на показатели, например, динамики промышленности или на показатели занятости на крупных и средних предприятиях, даже на показатели регистрируемой безработицы в Приморье, мы не видим ничего тревожного.

На фоне других регионов Приморье выглядит гораздо более благополучно. Например, показатели промышленного производства в Приморье, по официальным оценкам, остаются такими же, как и в предыдущем году. Ничего особенно плохого не видно. Что-то плохое начинает просматриваться только тогда, когда мы выходим за рамки корпоративного, формального сектора экономики и начинаем смотреть на общую ситуацию на рынке труда. Тогда оказывается, что действительно занятость в Приморье упала достаточно существенно по сравнению с порогом нынешнего кризиса. По имеющимся оценкам, она упала на 6%. Это больше, чем в большинстве других регионов. Хотя это не намного выше, чем в среднем по стране, потому что в среднем по стране общая занятость упала на 4%. Я сравниваю данные за февраль текущего с данными за ноябрь прошлого года. Что касается общей безработицы, то она выросла в Приморье в 1,5 раза. И это опять-таки больше, чем в среднем по стране.

- В России, и в Приморье в том числе, налицо дефицит рабочих специальностей. Как вы думаете, кризис сейчас подстегнет молодых людей переориентироваться с поступления в вузы на профтехучилища?

- Вы можете мне указать хотя бы одного человека в здравом уме и твердой памяти, который предпочел бы пойти в ПТУ, а не в ВУЗ? И когда наши власти считают, что они смогут каким-то образом перенаправить потоки из системы высшего образования в систему профессионально-технического образования, то это, конечно, мягко говоря, сильное заблуждение.

Главное состоит в том, чтобы то образование, которое получали люди, давало им способность быстро приспосабливаться к меняющимся условиям. И если их узкая специальность стала невостребованной, чтобы они могли быстро переобучиться, чтобы у них был навык и вкус к переобучению, овладеть чем-то соседним и близким и начать работать по той специальности, на которую сейчас есть спрос. Собственно, в 90-е российские работники так себя и вели.

- Можно ли сделать так, чтобы спрос молодежи на высшее образование оказался меньше, чем сейчас? Чтобы молодые люди стали довольствоваться либо техникумом, либо ПТУ?

- Ответ однозначно отрицательный. Сделать это невозможно. Если экономические выгоды, связанные с получением высшего образования, намного превосходят выгоды, связанные с получением среднего или начального профессионального образования, то как можно побудить значительное число людей отказаться от перспективы получения вузовских дипломов? Кроме того, нужно иметь в виду, что мы вступаем сейчас в демографическую яму, когда численность молодежного контингента студенческого возраста будет сокращаться. И она будет сокращаться очень быстро. Ясно, что в этих условиях вузы будут усиливать конкуренцию за привлечение абитуриентов. Они будут делать все мыслимое и немыслимое, чтобы численность их студентов не сокращалась. В этих условиях можно, скорее, ожидать увеличения охвата молодежи высшим образованием, а не снижения. А это одновременный ответ на вопрос, что будет с рабочими специальностями. Работников по рабочим специальностям, когда пройдет кризис, придется экспортировать из других стран.

- Можно ли использовать рост безработицы в центральной России для перемещения квалифицированных кадров на Дальний Восток?

- Как мы видим, уровень безработицы в самом Приморье тоже не слабый. Поэтому перемещать работников из регионов с высоким уровнем безработицы в другой регион с не менее высоким показателем это как-то странно. Можно ли как-то сократить отток? С моей точки зрения, эта проблема почти не поддается решению. Для того чтобы значительные контингенты работников начали перемещаться на Дальний Восток, преимущества экономической жизни должны быть на порядок выше, чем в других регионах России. В условиях централизованной экономики такие преимущества можно было обеспечить искусственным образом. В условиях рыночной экономики обеспечить их, на мой взгляд, практически невозможно. Остается только фантазировать.

- В какие ниши сегодня могут пойти безработные?

- В 90-е люди, которые высвобождались с предприятий промышленности или строительства, могли уходить в финансовые услуги или торговлю. И всем памятен феномен челночества, который так расцвел в 90-е. Нынешний кризис ударил по всем сегментам российской экономики. Это означает, что, когда мы смотрим на ситуацию сквозь отраслевые очки, мы не видим тех ниш, в которые могли бы пойти люди, которые высвобождаются с предприятий.

- Стоит ли ожидать либерализации трудового законодательства в ближайшие годы?

- Боюсь, что следует ожидать ужесточения трудового законодательства, и с моей точки зрения это ни к чему хорошему не приведет. На практике будет приводить к ограничению возможностей предприятий гибко приспосабливаться к такого рода сильнейшему шоку, который обрушился сейчас на российскую экономику. И приспособление к этому шоку в большей мере будет идти за счет сокращения занятости и роста безработицы. И в меньшей степени за счет альтернативных механизмов приспособления.