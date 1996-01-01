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У строек АТЭС - новый руководитель

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

С 1 июня 2009 г. к выполнению обязанностей генерального директора ФГУ "Дальневосточная дирекция Росстроя" приступил Виктор Иванович Примачук, назначенный на должность министром регионального развития РФ В.Ф. Басаргиным.

29 мая помощник министра регионального развития РФ Евгений РОГОЗА представил во Владивостоке нового руководителя ФГУ "Дальневосточная дирекция Росстроя", сменившего на этом посту Александра ДЯТЧИНА, который, по сообщению пресс-службы дирекции, написал заявление об увольнении в связи с переходом на другую работу.

Очередная смена руководства ФГУ произошла спустя 11 дней после визита во Владивосток первого вице-премьера правительства Игоря ШУВАЛОВА, который поставил задачу до 1 июня принять решение по электроснабжению моста и стройки на о.Русский. Когда верстался проект объектов АТЭС, энергетика региона реформировалась и о ней "забыли". Сегодня проект моста через Босфор Восточный дорабатывают с тем, чтобы пустить по нему электрокабель.

Связана ли смена руководителя с этим вопросом или с недавними проверками расходования средств, в дирекции не уточняют. Известно, что Дятчин специализировался на проектировании, а назначенный Примчук считается квалифицированным строителем, как заметили в его окружении: "чтобы месить сапогами грязь на стройке".

Напомним, что учреждение, подведомственное Минрегионразвития, создано во Владивостоке в ноябре 2007 г. для разработки и согласования проектной документации по застройке острова Русский, организации строительных работ на объектах саммита АТЭС-2012, контроля за сроками, работой госзаказчиков и устранения административных барьеров. За этот срок сменились два руководителя: Николай АШЛАПОВ стал замминистра Минрегионразвития, сменивший его Александр Дятчин не продержался в кресле и года.

Досье

Виктор Иванович Примачук родился в 1953 г. По образованию инженер-строитель промышленного и гражданского строительства. На строительстве БАМа прошел путь от мастера до начальника ПТО. 9 лет работал в Министерстве общего машиностроения СССР заместителем, начальником отдела капитального строительства. После занимался строительством ряда уникальных объектов, в том числе Единого центра диспетчерского управления ОАО "РЖД" в Хабаровске и очистных сооружений для ОАО "Воронежсинтезкаучук". В "ДВ дирекцию Росстроя" перешел с должности генерального директора ООО "Строительно-монтажный поезд №93". Почетный строитель РФ. Женат, двое детей.
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