Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
У строек АТЭС - новый руководитель
С 1 июня 2009 г. к выполнению обязанностей генерального директора ФГУ "Дальневосточная дирекция Росстроя" приступил Виктор Иванович Примачук, назначенный на должность министром регионального развития РФ В.Ф. Басаргиным.
29 мая помощник министра регионального развития РФ Евгений РОГОЗА представил во Владивостоке нового руководителя ФГУ "Дальневосточная дирекция Росстроя", сменившего на этом посту Александра ДЯТЧИНА, который, по сообщению пресс-службы дирекции, написал заявление об увольнении в связи с переходом на другую работу.
Очередная смена руководства ФГУ произошла спустя 11 дней после визита во Владивосток первого вице-премьера правительства Игоря ШУВАЛОВА, который поставил задачу до 1 июня принять решение по электроснабжению моста и стройки на о.Русский. Когда верстался проект объектов АТЭС, энергетика региона реформировалась и о ней "забыли". Сегодня проект моста через Босфор Восточный дорабатывают с тем, чтобы пустить по нему электрокабель.
Связана ли смена руководителя с этим вопросом или с недавними проверками расходования средств, в дирекции не уточняют. Известно, что Дятчин специализировался на проектировании, а назначенный Примчук считается квалифицированным строителем, как заметили в его окружении: "чтобы месить сапогами грязь на стройке".
Напомним, что учреждение, подведомственное Минрегионразвития, создано во Владивостоке в ноябре 2007 г. для разработки и согласования проектной документации по застройке острова Русский, организации строительных работ на объектах саммита АТЭС-2012, контроля за сроками, работой госзаказчиков и устранения административных барьеров. За этот срок сменились два руководителя: Николай АШЛАПОВ стал замминистра Минрегионразвития, сменивший его Александр Дятчин не продержался в кресле и года.
ДосьеВиктор Иванович Примачук родился в 1953 г. По образованию инженер-строитель промышленного и гражданского строительства. На строительстве БАМа прошел путь от мастера до начальника ПТО. 9 лет работал в Министерстве общего машиностроения СССР заместителем, начальником отдела капитального строительства. После занимался строительством ряда уникальных объектов, в том числе Единого центра диспетчерского управления ОАО "РЖД" в Хабаровске и очистных сооружений для ОАО "Воронежсинтезкаучук". В "ДВ дирекцию Росстроя" перешел с должности генерального директора ООО "Строительно-монтажный поезд №93". Почетный строитель РФ. Женат, двое детей.
Новости тематики
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
- ПГК выиграла тендер в Забайкалье на перевозку бензина
Новости раздела
- Резидент СПВ построил на Камчатке мусороперерабатывающий комплекс
- Законопроект о любительской рыбалке сегодня готов на 90%
- В Якутии бизнес по добыче и продаже бивней мамонта выведут из тени
- На площадке Амурского ГПЗ установлен один из крупнейших кранов в мире
- В Корее решается вопрос, который напрямую затронет Приморье
- От дешевого топлива держитесь подальше
- Инвестиции и инновации стали ключевыми темами Российско-Корейского бизнес-форума
- В Якутске открыли Международную конференцию "Города и люди"
- Придется соображать на троих
- "Пингвин" свяжет Вакканай и Корсаков в конце июля
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- "Люди кипели от возмущения"
- Приморская недвижимость резко подешевела
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморье накроет волна протестных митингов