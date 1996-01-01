Обучение и представительские расходы пошли под нож

В марте-апреле текущего года численность персонала в компаниях менялась неравномерно. Сокращения коснулись финансового сектора, сферы производства товаров народного потребления и услуг, при том что в телекоммуникационных и фармацевтических компаниях количество сотрудников в среднем увеличилось на 10-15%. К таким выводам пришли специалисты компании Kelly Services во Владивостоке в ходе проведенного среди работодателей исследования.

Также в ходе исследования было выяснено, что большая часть опрошенных компаний (58%) пересмотр заработных плат не проводили и не планируют. Увеличением оклада озабочены 31% компаний, причем большая их часть (70%) планируют увеличение в пределах 10%, остальные - на 10-20%. 11% опрошенных компаний зарплаты сокращают - в среднем на 20%. В структуре затрат на персонал наибольшим образом "пострадало" обучение сотрудников (73,8% опрошенных компаний). Под нож попали также представительские расходы, мобильная связь, компенсация занятий спортом, льготное кредитование и ДМС для сотрудников. Кроме Владивостока, подобное исследование прошло еще в 14 крупнейших городах России. В нем приняли участие 94 ведущие российские (47%) и западные (53%) компании.