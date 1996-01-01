Бизнес освободят от уплаты НДС при выкупе арендуемого мунимущества

Вполне вероятно, что предприниматели будут освобождены от уплаты НДС при выкупе арендуемого муниципального имущества. Как сообщили корреспонденту "ФАФИ" в пресс-службе Заксобрания Санкт-Петербурга, соответствующие поправки в федеральное законодательство, разработанные местными законотворцами, уже направлены для обсуждения в Госдуму. Цель поправок - устранить "логическое недоразумение" в Налоговом кодексе. Они уверены, что выкуп помещений не должен облагаться НДС, поскольку "является частным случаем приватизации", а норма, согласно которой при приватизации объекта предпринимателем НДС добавляет 18% к стоимости помещения, представляет преграду для малого бизнеса в условиях кризиса.