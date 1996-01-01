ЕГАИС прикажет долго жить

Не исключено, что фирмы, производящие и реализующие алкогольную продукцию, смогут навсегда забыть о столь "полюбившейся" им системе ЕГАИС как о страшном сне. О возможности даже не "перезапуска", а полной отмены данного механизма заявил накануне глава государства Дмитрий МЕДВЕДЕВ на встрече с представителями предпринимательского сообщества. "Мы создали систему, которая, по сути, не работает. Она почти ничего не дает, и это повод призадуматься", - цитирует слова президента пресс-служба "ОПОРЫ России". При этом глава государства отметил, что еще до введения ЕГАИС в действие лично у него были сомнения в целесообразности такого шага.