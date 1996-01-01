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Бизнес Приморья получит помощь
Малый и средний бизнес Приморья в дополнение к существующей поддержке получит еще 169,9 млн руб. Кроме того, будут созданы залоговый фонд, грантовая программа и оказана финансовая поддержка муниципальным образованиям Приморья для реализации местных целевых программ помощи предпринимателям. Соответствующие поправки в краевую программу по поддержке малого бизнеса депутаты Законодательного Собрания Приморского края приняли на майской сессии.
Дополнительные деньги поступят в краевую казну из федерального бюджета благодаря тому, что Приморье выиграло конкурс Минэкономразвития РФ. Для эффективного использования средств администрация края разработала проект изменений в краевую целевую программу "Развитие малого и среднего предпринимательства в Приморском крае" на 2008-2010 годы". Но, внимательно ознакомившись с документом, депутаты внесли в него целый ряд существенных поправок.
- Там были неточности, которые могли позволить бюрократическому аппарату толковать отдельные статьи программы по-своему, - сообщил вице-спикер краевого парламента, председатель комитета по экономической политике и собственности Джамбулат ТЕКИЕВ. - Мы подготовили большую таблицу поправок, исключили недостатки.
В первую очередь депутаты четко сформулировали требования, предъявляемые к получателям помощи.
- Вместо полного перечня необходимых документов стояло многоточие или предложение заканчивалось "и т.д.". Фактически чиновник получил бы возможность неопределенно долго гонять предпринимателя за различными справками и бумажками, что создало бы благоприятную почву для коррупции. Мы устранили все недоговоренности, - пояснил суть поправок депутат Александр ПЕРЕДНЯ.
Краевой бюджет готов оказать грантовую поддержку десяти предприятиям малого бизнеса. А при условии софинансирования из федерального бюджета безвозмездную финансовую помощь могут получить еще сорок начинающих предпринимателей.
- Мы начинаем оказывать поддержку тем, кто, потеряв работу во время кризиса, решил открыть свой бизнес, - рассказывает депутат Леонид ПРЕМИНГЕР. - Согласно программе, молодой предприниматель может получить разовую субсидию в размере 300 тыс. рублей безвозмездно. Поверьте, это очень серьезная поддержка.
Регистрация нового предприятия в среднем стоит около 15 тыс. руб. Аренда стандартного помещения во Владивостоке обходится примерно в 20-30 тыс. руб. в месяц. Дальнейшие расходы зависят от вида бизнеса - какое оборудование необходимо закупить, сколько работников нужно нанять...
- Для того чтобы уверенно стоять на ногах начинающему предпринимателю, планирующему закупку импортного оборудования, надо примерно 2-3 млн руб, - делится опытом представитель малого бизнеса Геннадий КАСАТОНОВ. - Но начинать, тем более в сложившейся ситуации, лучше, ограничившись лишь самым необходимым, и надо постараться обойтись собственными силами, без найма работников. При таком подходе 300 тыс. руб. вполне хватит на организацию нового предприятия. Правда, при этом важно как можно быстрее пройти все согласования и выйти на рынок без задержки.
Кроме того, депутаты предусмотрели создание гарантийного фонда, который будет предоставлять поручительства по обязательствам малого бизнеса, таким как кредиты, займы, договора лизинга и т. п.
- Очень своевременная мера, - утверждает Геннадий Касатонов. - Малым предприятиям периодически не хватает оборотных средств. А банки дают кредит лишь под залог имущества. Но у мелкого бизнеса, как правило, нет недвижимости или достаточно ценного оборудования. Залоговый фонд устранит проблему, предоставит гарантии банкам. И, значит, предприниматели смогут получить кредит.
ДосьеВсего в 2009 г. финансирование Приморской целевой программы по развитию малого и среднего бизнеса составит 220 млн 379 тыс. рублей. Столь значительные средства позволят представителям малого и среднего бизнеса значительно увереннее смотреть в будущее, уверены специалисты.
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