"Амурметалл" на грани выживания

Руководство ОАО "Амурметалл" приняло решение о сокращении персонала на 1 649 рабочих мест. Одновременно ряд федеральных банков подал иски к предприятию по дефолтным облигациям. Сложная ситуация может поставить крест на объединении "Амурметалла" с Группой компаний "Эстар" депутата Госдумы Вадима ВАРШАВСКОГО.

Вопрос сокращений для предприятия весьма болезненный, признает генеральный директор управляющей организации Группы "Амурметалл" Сергей ХОХЛОВ. "Мы долгое время пытались решать проблемы, отправляя работников в административные отпуска, применяя практику сокращенной рабочей недели. В течение четырех месяцев, по сути фронтовых, в Москве мы боролись за получение кредитов. Прошли успешно все министерские комиссии. К сожалению, необходимые нам решения банками до сих пор не приняты", - говорит Сергей Хохлов.

Ситуация усугубляется положением на рынке металлопроката. В связи с низкими ценами и отсутствием спроса "Амурметалл" вынужден до конца 2009 г. приостановить работу листопрокатного цеха, ЦГП и первого механического цеха. Пока работает сортопрокатный цех.

"Мы и так слишком затянули время с принятием кардинальных решений, исчерпав при этом все оборотные средства. Сегодня "Амурметалл" каждый месяц приносит примерно 180 млн руб. убытков. Банки под такую деятельность денег не дают", - констатирует Сергей Хохлов.

В Арбитражный суд Москвы подано сразу несколько исков к ОАО "Амурметалл" и ООО "Сибирско-Амурская сталь" (обе компании входят в Группу "Амурметалл") по погашению облигаций.

Напомним, что ОАО "Амурметалл" разместило три выпуска облигаций на общую сумму 6,5 млрд руб.для модернизации производства. В начале февраля 2009 г."Амурметалл" предложил инвесторам реструктуризацию долга по всем трем выпускам. Агентом по реструктуризации назначен Райффайзенбанк. В конце февраля компания выплатила последний купон, но не смогла погасить облигации 1-й серии на сумму 1,5 млрд руб. Не выплатил "Амурметалл" и очередной купон облигаций 3-й серии.

Сегодня арбитражом приняты иски от Оргрэсбанка (на 40,391 млн руб.), "КИТ Финанса" (19,549 млн руб.), Номос-банка (102,3 млн рублей), "Уралсиб" (45 млн руб.) и др.

Эксперты считают, что непростая ситуация, в которой оказался "Амурметалл", может как подтолкнуть, так и остановить процесс объединения предприятия с Группой "Эстар". Впервые о намерении приобрести "Амурметалл" Вадим Варшавский заявил в 2007 г. По его словам, группа компаний получила 100-процентный опцион на приобретение "Амурметалла".