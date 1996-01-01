Аргумент для Евросоюза

Посещение ОАО "Хабаровский нефтеперерабатывающий завод" (ХНПЗ), единственного предприятия в программе пребывания Дмитрия МЕДВЕДЕВА в Хабаровске 21-22 мая, вполне объяснимо. В марте 2009 года Внешэкономбанк, ОАО "Группа Альянс", Tecnicas Reunidas и CESCE договорились о финансировании проекта модернизации Хабаровского НПЗ на сумму почти в миллиард долларов в присутствии двух президентов - России и Испании. Своим визитом на завод глава российского государства явно хотел показать партнерам по Евросоюзу: мы готовы к сотрудничеству.

Реконструкция Хабаровского нефтеперерабатывающего завода (ХНПЗ) - крупнейший инвестиционный проект региона, который реализуется с привлечением иностранных инвестиций. О сути преобразований на заводе и их экономическом эффекте для региона президенту России Дмитрию Медведеву и сопровождавшим его лицам рассказал президент ОАО "Группа Альянс" Муса БАЖАЕВ.

В последние годы, завод, вступивший в строй в 1935 году, находится в состоянии перманентной модернизации, которую начала получившая в 2000 году контроль над предприятием "Группа Альянс".

Досье Хабаровский НПЗ выпускает около 40% всех автобензинов, потребляемых в Хабаровском крае, Амурской области и Приморье. В целом же по основным нефтепродуктам, включая авиакеросин, дизельное и судовое топливо, мазут топочный, предприятие обеспечивает 25-30% потребностей Дальнего Востока России. Часть продукции экспортируется в Китай и другие страны АТР. Мощность завода по переработке нефтяного сырья - 4,35 млн тонн в год.

В ходе реконструкции, без остановки производства, на базе ХНПЗ будет построен, по сути дела, практически новый завод. В ноябре 2007 года Хабаровским НПЗ были подписаны контракты с международной инжиниринговой компанией "Тэкникас реунидас" (Тecnicas Reunidas - штаб-квартира в Испании) на выполнение основной части реконструкции, - предстоит построить целый комплекс технологических установок гидрогенизации, внедрить новые производственные процессы по лицензиям ведущих мировых производителей - Shell, Foster Wheeler, Technip KTI. Срок завершения реконструкции - начало 2012 года.

Сегодня глубина переработки на ХНПЗ немногим более 60%, и завод способен выпускать до 350 тыс. т автобензинов, которые по основным параметрам соответствуют Евро-4. Однако качество дизтоплива уже не отвечает перспективным российским стандартам. После реконструкции риформинга эта установка будет выпускать 450 тыс. т автобензинов. Строительство же нового комплекса гидроочистки и гидрокрекинга означает получение еще более 1,5 млн моторных топлив (компонентов бензина, авиакеросин, дизтопливо), полностью соответствующих действующим и перспективным стандартам. В том числе будет освоен выпуск авиатоплива Jet A-1 для будущего хаба (мультимодального транспортно-логистического узла), который создается на базе Хабаровского аэропорта. Глубина переработки в целом превысит 90%. При этом, что особенно важно для завода, расположенного в черте города, выбросы в атмосферу сократятся в 1,5 раза, а стоки в Амур - в 5,7 раза.

Акционеры завода рассчитывают, что в итоге суммарный объем выручки увеличится в 2,7 раза, до 5 млрд рублей в год возрастет сумма отчислений в бюджеты всех уровней. Будут созданы новые рабочие места: только на строительстве планируется задействовать до 2 тыс. рабочих, а численность персонала увеличится на 10% и составит около 1,5 тыс. человек. Это делает проект интересным не только для владельцев предприятия, но и для региона и государства. Этим и объясняется внимание к проекту.

На сегодняшний день из общей суммарной стоимости реконструкции $ 1 млрд "Группа Альянс" уже вложила $365 млн собственных и заемных средств. При государственной поддержке компания рассчитывает привлечь $ 650 млн.

По словам Мусы Бажаева, готовность поддержать проект выразили Государственная корпорация Внешэкономбанк (ВЭБ) и Испанское кредитно-экспортное агентство (CESCE). Предполагается, что ВЭБ и испанское агентство предоставят дополнительное обеспечение кредитования проекта. В настоящий момент ВЭБ, выступающий оператором кредитного соглашения, формируется пул банков-кредиторов, договор может быть заключен в ближайшие два месяца.

Вице-премьер Игорь Сечин, который накануне поездки в Хабаровск изучил технические и финансовые аспекты реконструкции ХНПЗ, отвечая на заводе на вопрос журналистов, выразил уверенность в успехе проекта.