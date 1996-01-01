ЗАО "ВОСТОКБУНКЕР" проводит открытый аукцион по размещению заказа на поставку топлива

ЗАО "ВОСТОКБУНКЕР" проводит открытый аукцион по размещению заказа на поставку жидкого топлива (мазут) для нужд отопления в резервуары топливохранилища ЗАО "Востокбункер" п. Славянка Приморского края.

Заявки принимаются до 25.06.2009 г. С конкурсной документацией можно ознакомиться по адресу:

Приморский край, Хасанский район, п. Славянка, ул. Дружбы, 22, тел.: (42331) 41-2-86, еmail: belyaev-vb@rambler.ru