Факсимиле не забракует счет-фактуру

Президиум ВАС, вопреки позиции Минфина, в очередной раз признал неправомерным отказ фирме в НДС-вычете на том основании, что счет-фактура подписан факсимиле. Свою позицию высшие арбитры изложили в определении от 8 апреля 2009 г. № ВАС-3935/09.