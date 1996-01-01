Совладелец РГРК добрался до Дальнегорска

На минувшей неделе с рабочим визитом Дальнегорск посетил депутат Государственной думы, председатель научно-технического совета ОАО "Русская горнорудная компания" (РГРК), один из владельцев "Бора" и "ГМК "Дальполиметалл" Эдуард ЯНАКОВ.

В течение двух дней он работал на "Боре" и в "Дальполиметалле". Его в первую очередь интересовало состояние предприятий. На встрече со специалистами обсуждались вопросы развития производств.

Особое внимание Янаков уделил "Дальполиметаллу", который относительно недавно вошел в состав холдинга, а до этого простаивал в течение полугода. Благодаря усилиям РГРК ситуация здесь меняется к лучшему: уже в конце месяца горняки после продолжительного простоя отправят первую партию своей продукции.