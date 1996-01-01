Отказ от НДС - вычета с аванса изъяли из учетной политики

Компании вправе и не предъявлять НДС с аванса к вычету. Причем данный отказ вовсе не нужно отражать в учетной политике организации. Как справедливо отмечают представители Минфина в письме от 9 апреля 2009 г. № 03-07-11/103, Налоговый кодекс не устанавливает подобного требования. Финансисты указали, что отказ от применения "авансовых" вычетов не помешает налогоплательщикам вернуть сумму налога по приобретенным товарам (работам, услугам). Нужно лишь, чтобы на руках у компании были надлежащим образом оформленные счета-фактуры, имелась соответствующая "первичка", и, естественно, покупка должна быть принята на учет (ст. 172 НК).