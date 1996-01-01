Компенсацию за вынужденный прогул подвели под ЕСН

Сумма среднего заработка, выплаченная уволенному сотруднику по решению суда в качестве возмещения за вынужденный прогул, облагается ЕСН. Специалисты Минфина в письме от 24 апреля 2009 г. № 03-04-06-02/30 напомнили, что исчерпывающий перечень компенсационных выплат, свободных от соцналога, содержится в подпункте 2 пункта 1 статьи 238 Налогового кодекса. Вышеуказанной компенсации там нет, следовательно, ЕСН с нее необходимо удержать в общеустановленном порядке. Объект налогообложения в данном случае возникает в момент начисления выплаты (ст. 242 НК). При определении размера ЕСН необходимо применять налоговые ставки, действующие на дату начисления. Сведения об исчисленных суммах отражаются в налоговой отчетности и в отчетности по страховым пенсионным взносам.