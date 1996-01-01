Бизнес пожаловался на НДС

Ставке рефинансирования предрекают очередное скорое снижение. В том, что ее крайне необходимо установить на уровне 6-7%, уверены представители Нижегородской Ассоциации промышленников и предпринимателей (НАПП), направившие обращение президенту страны Дмитрию Медведеву. Маржу банков, получающих государственные средства, по кредитам коммерческим организациям представители делового сообщества считают целесообразным в законодательном порядке ограничить 3%. Кроме того, они предлагают отменить уплату НДС с авансов и взимать его не по отгрузке, как сейчас, а после получения оплаты за продукцию. Да и вообще неплохо было бы снизить, наконец, ставку этого налога до 10%.