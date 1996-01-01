От скорости ветра на островах Попова и Русский будет зависеть реализация амбициозного энергопроекта

На острове Попова стартовал совместный российско-японский проект по сооружению в Приморье электростанции, использующей силу ветра (Дальневосточная ВЭС). На первом этапе сотрудничества ОАО "РусГидро" и японская Mitsui проанализируют ветропотенциал региона. Для этого на острове установлена первая мачта высотой 60 метров, с помощью которой проводятся измерения силы ветра на площадке будущей ВЭС. Рядом с мачтой будет постоянно дежурить представитель силовых структур.

Полученные в течение года данные будут использованы для моделирования, на основе которого "РусГидро" и японские Mitsui и Electric Power Development (J-Power) примут решение об инвестировании и продолжении совместной разработке проекта.

Досье В настоящее время Россия имеет ничтожную по сравнению с мировыми лидерами суммарную установленную мощность ВЭС - около 15 МВт (Калининградская область - 5,1 МВт, Воркута - 1,5 МВт, Чукотка - 2,5 МВт, Башкирия - 2 МВт, Саратовская область - 0,3 МВт, о-в Беринга - 0,5 МВт), что в сумме составляет примерно 0,007% от всех электрогенерирующих мощностей РФ. На этом фоне строительство ВЭС во Владивостоке выглядит весьма амбициозным проектом.

По словам руководителя проекта "Дальневосточная ВЭС" Александра БАДЕЛИНА, минимальная скорость ветра для успешной работы ветроэнергетической установки (ВЭУ) должна составлять 5 метров в секунду. В день, когда корр. "ЗР" побывал на острове Попова, аппаратура фиксировала скорость ветра на верхушке мачты в 7,6 метра в секунду.

По словам и.о. председателя правления "РусГидро" Василия ЗУБАКИНА, начало работы на Попова было сдвинуто на неделю из-за трудностей... на таможне. "Подобные изделия впервые ввезены на территорию России, поэтому таможня заставляла нас отдельно растаможивать едва ли не каждый проводок. Еще более кропотливая работа будет, когда в Приморье поступят непосредственно ВЭУ. Кстати, под монтаж установок потребуется строительство нового причала на острове Попова и качественной дороги, а также наличие крановой установки грузоподъемностью 500 тонн (диаметр ветроколеса ВЭУ составляет около 80 метров, длина одной лопасти - около 40 метров. - Прим. авт.)", - рассказал "ЗР" Василий Зубакин.

Напомним, что стоимость строительства ВЭС в целом оценивается в 3 млрд руб., и японские партнеры, как ожидается, могут взять на себя до половины этой суммы.

Начало строительства намечено на 2010 г., а завершение планируется в I квартале 2012 г. Планируется, что на островах Русский и Попова в 2012 г. будут смонтировано до 18 ветроэнергетических установок по 2 МВт каждая (10-11 на Русском, 7-8 на Попова). Все они будут объединены единой системой выдачи мощности.

Предполагается, что ДВ ВЭС сможет ежегодно вырабатывать 90 млн кВт/ч электроэнергии, что составляет 0,7% от общей мощности Приморского края и 3% от мощности Владивостока.

Напомним, что проект строительства Дальневосточной ВЭС реализуется в рамках подготовки к проведению в 2012 г. саммита АТЭС на острове Русский, и предусматривает также строительство и реконструкцию инфраструктурных объектов - дороги и сетевых объектов. В долгосрочной перспективе "РусГидро" считает возможным создание в Приморье нескольких ветропарков суммарной мощностью до 200 МВт.