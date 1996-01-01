В Уссурийске собираются протестовать против массовых сокращений

Коллективу Уссурийского рефрижераторно-вагонного депо (РВД) грозит массовое сокращение. Московская компания "Реф-сервис" намерена сделать Уссурийское РВД дочерним предприятием "Российских железных дорог". При этом рабочих сократят вдвое, сообщает "Телемикс".

Уссурийское рефрижераторно-вагонное депо - единственное предприятие в своей отрасли на Дальнем Востоке вплоть до Урала. Еще в марте этого года в его цехах кипела работа. Сейчас же объемы производства значительно сократились. Представители ОАО "Реф-сервис", в состав которого входит депо, уверяют коллектив РВД, что ситуация в ближайшее время к лучшему не изменится. А потому ими было принято решение об уменьшении штата и о передаче депо ОАО "Российские железные дороги". О тяжелом состоянии предприятия, а также о предстоящих переменах и сокращении рабочих мест профсоюз РВД уже неоднократно сообщал в различные инстанции - от правительства страны до краевого уровня.

Сейчас около 500 человек трудится в ремонтных цехах. Если же будет проведено сокращение штата, то в депо останется работать чуть больше 200. В первую очередь рабочего места лишатся специалисты по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок в рефсекциях. Так как именно этот вид железнодорожного состава, по мнению московского руководства, практически не востребован.

Другого выхода из экономического кризиса руководство компании "Реф-сервис" не видит, кроме сокращения количества рабочих мест. То, что люди останутся без средств к существованию, московских начальников, конечно, особо не волнует. В ходе собрания коллектив РВД выразил недоверие руководству головного офиса.

Глава городского округа пообещал рабочим депо в ближайшее время доложить об обстановке в РВД губернатору Приморского края. И пока попросил повременить с митингами и перекрыванием железной дороги.