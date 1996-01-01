Летать в Москву из Владивостока станет удобней

ОАО "Владивосток Авиа" во вторник получило первый дальнемагистральный широкофюзеляжный самолет А330-300, который с 9 июня будет задействован на беспосадочном рейсе до Москвы. А несколькими днями ранее регулярные рейсы по маршруту Москва-Владивосток-Москва на А-330 начал выполнять "Аэрофлот".

Новый лайнер "Владивосток Авиа" имеет двухклассную пассажирскую компоновку салона на 327 кресел (24 - бизнес-класса и 303 - эконом-класса). В операционный лизинг авиаперевозчик намерен получить еще два самолета A-330-300 - в октябре 2009 г. и в марте 2010 г.

По сравнению с другими авиалайнерами сходных размеров, серия А330 отличается более высокой топливной эффективностью, удобной компоновкой пассажирского салона, большой грузовместимостью. По этим и другим причинам самолеты А330 пользуются большой популярностью у авиакомпаний всего мира.

Выполнение рейсов на А-330-300 во Владивосток стало возможным после того, как аэропорт Кневичи (Владивосток) получил право принимать новые типы воздушных судов - Global Express, А-300-600, А-330 и его модификации, сообщила пресс-служба ОАО "Международный аэропорт "Владивосток".