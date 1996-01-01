Право на вычет по НДС обрастет новыми условиями

Не исключено, что возмещать НДС в ускоренном порядке (в течение 30 дней, т. е. до того, как завершится "камералка") смогут не только экспортеры, как предлагает Минфин, но и компании, осуществляющие капвложения. Соответствующий законопроект разработан в Госдуме. Правда, для того чтобы воспользоваться таким "спецрежимом", не слишком большим фирмам придется заручиться банковской гарантией (в этом депутаты солидарны с финансовым ведомством). Без гарантии банкиров смогут обойтись лишь крупнейшие налогоплательщики, не имеющие претензий со стороны контрольных органов.