Отчетность по НДФЛ вверили новому софту

Сформировать справку 2-НДФЛ в электронном виде поможет новая версия программы "Налогоплательщик-2009". Она подготовлена специалистами ГНИВЦ ФНС и размещена на веб-сайте налоговой службы. Немаловажно, что в актуализированную версию софта встроено "Руководство пользователя", с помощью которого бухгалтеры в силах самостоятельно снять вопросы по работе с программой. Если же и это не поможет, к их услугам ИФНС и служба техподдержки.