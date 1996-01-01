Декларация по НДС сменит форму

Отчитываться по НДС за второй квартал текущего года предпринимателям предстоит по новой декларации. Как рассказала начальник отдела косвенных налогов Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина Ольга ЦЫБИЗОВА, вариант новой формы уже разработан, однако в настоящее время представляется еще достаточно "сырым". С целью доведения документа "до ума" проводятся консультации с представителями ФНС. Впрочем, заверила Цыбизова, разработчики намерены уложиться в отведенные сроки и надеются, что в июне декларация уже будет зарегистрирована в Минюсте.