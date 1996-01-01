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Лучший выпускник вуза - тот, кто хочет работать
Несмотря на кризис, работодатели заинтересованы в молодых и перспективных специалистах. Это доказал полуфинал конкурса "Лучший выпускник вуза-2009", который прошел 14 мая в конференц-зале Управления государственной службы занятости населения Приморского края, - в жюри конкурса приняли участие представители крупнейших компаний Приморского края. И многие из них прямо на полуфинале уже были готовы сделать предложения молодым специалистам.
Напомним, что традиционный конкурс "Лучший выпускник вуза" проводится ежегодно уже на протяжении восьми лет. Его организатором выступает Агентство по подбору персонала "Карьера-Форум" при поддержке Департамента образования и науки Администрации Приморского края и Управления государственной службы занятости населения.
Всего на конкурс "Лучший выпускник вуза" было подано 110 заявок. Для участия в полуфинале было отобрано 30 лучших студентов. В финале 29 мая в Пушкинском театре ДВГТУ примут участие 10 выпускников, которые и будут бороться за звание лучшего.
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