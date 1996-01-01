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Все больше компаний прибегают к услугам фрилансеров
Экономить на всем! Такого девиза вынуждены придерживаться большинство компаний - от небольших семейных фирм до крупнейших корпораций. Одни, сократив персонал, предпочитают пользоваться услугами фрилансеров, другие, экономя на офисных расходах, переводят работников на удаленную форму работы (home office).
Многие считают, что фрилансеры и работники на дому - это одно и то же. Однако здесь есть некоторые отличия. Как поясняет директор по рекрутменту агентства "Карьера-Форум" Марина ТИМОШЕНКО, фрилансер - это "свободный художник", человек, выполняющий работу без заключения долговременного договора с работодателем, нанимаемый только для выполнения определённого перечня работ (внештатный работник). Будучи вне постоянного штата компании, фрилансер может одновременно выполнять заказы для разных клиентов. Домашний офис (home office), чаще всего, это форма организации работы штатного сотрудника без специально арендуемого офиса.
"Фриланс в последнее время получил большое распространение, и это связано в первую очередь с развитием малого бизнеса, - продолжает Марина Тимошенко. - Компании прибегают к услугам фрилансеров, если: не могут позволить себе взять в штат на постоянную работу специалиста; если есть необходимость реализовать определенный проект, после чего потребность в данном специалисте "отпадает", и в том случае, если не хватает специалистов нужной квалификации на рынке, готовых идти на постоянную занятость. Чаще всего мы встречаем фрилансеров среди специалистов IT-профиля (веб-дизайнеры, программисты, сисадмины и т.п.), бухгалтеров, специалистов по обучению (тренеров). Последнее время в связи с изменением финансово-экономической ситуации на рынке появились и запросы на услуги фрилансеров-маркетологов, например (это связано с сокращением бюджетов на маркетинг в ряде компаний)".
Отмечают рекрутеры и такой факт, что после волны сокращений персонала и урезания заработных плат количество желающих получить работу в качестве "свободного художника" значительно увеличилось. Например, количество обращений во всероссийскую электронную биржу Free-lance.Ru возросло за последние месяцы в два с половиной-три раза. При этом опрос, проведенный на этом сайте, свидетельствует, что "свободными художниками" являются молодые и высокообразованные люди: три четверти опрошенных (78%) - люди не старше 30 лет, а 80% имеют высшее или неоконченное высшее образование. Фрилансеры отмечают многие преимущества своей работы, но указывают и на недостатки - нестабильность доходов и высокие риски обмана заказчиком. При этом подавляющее большинство - 80% опрошенных - уверены, что их труд хорошо оплачивается.
Home Office в условиях кризиса также увеличил свою популярность. По словам директора агентства "Успех" во Владивостоке Дианы КРОВЛИНОЙ, ряд компаний в целях сокращения затрат на содержание офиса перевел своих сотрудников в режим работы на дому. Наибольшее распространение это нашло среди российских и иностранных компаний, имеющих во Владивостоке небольшое количество сотрудников.
Марина Тимошенко также отмечает, что работа в домашнем офисе, как форма организации работы сотрудника, повысила свою популярность в последнее время, т. к. даёт возможность компаниям сократить издержки. Чаще всего, в режиме home office работают региональные представители, занимающиеся продажами или технической поддержкой товаров.
Работа вне офиса, безусловно, имеет целый ряд преимуществ. В первую очередь, такая форма занятости выгодна работодателям, особенно в сложившихся экономических условиях. "Дистанционный труд достаточно выгоден компаниям, - говорит исполнительный директор кадрового агентства "Проспект" Ирина НИКОЛАЕВА. - В первую очередь это экономия на аренде офиса, покупке мебели. Во-вторых, пул потенциальных кандидатов значительно расширяется, например, за счет привлекательности такого режима для женщин с детьми (которые часто привязаны к району проживания из-за детского сада, школы, бабушек и пр.). Кроме этого, в случае большой разницы во времени между центральным офисом и филиалом, человек будет доступен в любое оговоренное время, а не только в часы работы офиса".
Однако риски у этой формы работы также имеются. Среди них эксперты называют сложности с контролем сотрудника. Также к недостаткам домашнего офиса относят тот факт, что те кандидаты, которые ориентированы на отношения в коллективе, не будут серьезно рассматривать предложение о работе на дому. А если специфика работы предполагает много встреч, то расходы на рестораны и кафе могут свести на нет экономию на аренде офиса.
Достаточно выгоден этот формат и для работников. "Кандидаты отмечают следующие преимущества для сотрудника, - говорит Ирина Николаева. - Это определенная доля свободы, возможность самостоятельно планировать рабочий график (не надо согласовывать с руководством отсутствие на рабочем месте в случае необходимости), комфортность условий труда. Кроме этого, сотрудник, работающий дома, не тратит время на дорогу и экономит на офисной одежде".
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