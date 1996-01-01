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Рабочее место - тайга
Как ни странно, но в северной приморской глубинке всего две организации по приемке, переработке и реализации таежных дикоросов - Кавалеровский райзаготохотпром и Кавалеровское потребительское общество. В Тернее, Ольге и Дальнегорске подобных предприятий сегодня нет, поэтому жители соседних районов везут дикоросы в Кавалерово. Более крупное предприятие - лишь в соседнем Чугуевском районе - Чугуевский райзаготохотпром. Все эти предприятия в этом году уже начали приемку корня элеутерококка и чаги, готовятся к сезону сбора папоротника орляка.
По словам директора Кавалеровского райзаготохотпрома и председателя совета Кавалеровского потребительского общества Валерия КОЖЕВНИКОВА, если райзаготохотпром - самостоятельная организация, то созданное в этом году по инициативе 5 физических лиц Кавалеровское потребительское общество входит в систему потребкооперации и сотрудничает с Крайпотребсоюзом. Такое сотрудничество гарантирует кавалеровским заготовителям финансовую поддержку: так, в этом году Крайпотребсоюз выделил Кавалеровскому потребительскому обществу 300 тыс. руб. кредита под 12% годовых. Обе местные заготконторы работают по упрощенной схеме налогообложения, но есть разница: если райзаготохотпром платит налог от дохода - 6%, то Кавалеровское потребительское общество по принципу: доходы минус расходы. В районе действует еще ООО "Партнер", но оно занимается только переработкой кедровых шишек и реализацией кедрового ореха. В минувшем году райзаготохотпром реализовал продукции на 1,7 млн руб. Получил 200 тыс. руб. прибыли. По оценке Кожевникова, этого маловато - нужно хотя бы 340 тыс.
В этом году Кавалеровское потребительское общество уже приняло таежной продукции на 600 тыс. руб. (корень элеутерококка, чага), райзаготохотпром заготовил дикоросов примерно на такую же сумму. С конца мая начнется сезон сбора папоротника. В этом году райзаготохотпром планирует заготовить 10 тонн орляка - это на уровне прошлого года. Покупатель - хабаровское ООО "Лесные продукты" - заказал 5 тонн. Найдутся заказчики и на оставшиеся 5 тонн. Впервые за последние годы райзаготохотпром принял немного меда - 2,5 тонны. Мед продали по 100 руб. за кг предпринимателю из Томска, оплатившему к тому же расходы за доставку сладкой продукции по железной дороге. Березовый сок кавалеровские заготовители не принимают: его нужно перерабатывать и фасовать, а таких возможностей сегодня нет. Правда, как сообщил Валерий Кожевников, в этом году начнется (и должно завершиться до конца года) строительство цеха по переработке дикоросов. И уже в следующем году можно будет заготавливать и фасовать не только березовый сок, но и сок калины, лимонника, шиповник, мед, папоротник и другие дары тайги. 300 тыс. руб. на строительство у райзаготохотпрома есть. Хотя, по-хорошему, требуются все 500.
В отличие от кавалеровского райзаготохотпрома Чугуевский входит в систему потребкооперации края. Крайпотребсоюз ежегодно оказывает финансовую помощь - дает кредиты на сезон заготовок. Так, в прошлом году чугуевские заготовители получили от Крайпотребсоюза 700 тыс. руб. В этом году чугуевцы пока кредит не брали. Объемы заготовки и переработки таежной продукции у Чугуевского райзаготохотпрома значительно больше, чем у соседей-кавалеровцев. За прошлый год чугуевцы реализовали продукции на 17,9 млн руб. Получено 350 тыс. прибыли. 1,5 млн руб. освоено на строительстве нового цеха переработки дикоросов. С октября 2008 г. цех запущен.
Как сообщила директор Чугуевского райзаготохотпрома Галина ГОЛУБЕВА, уже в прошлом году цех по переработке таежного сырья реализовал 3 тонны фасованного сока лимонника и 3 тонны сока калины, 3 тонны кедрового ореха, 1,5 тонны фасованного шиповника, около 4 тонн фасованного папоротника, тонну соленых огурцов в вакуумной упаковке, 5 тонн соленых грибов. А оптом предприятие продало 20 тонн соленого папоротника, 35 тонн корня элеутерококка, 25 тонн меда, 1,5 тонны чаги, 25 тонн картошки. Ассортимент принимаемой и реализуемой таежной продукции у чугуевцев явно больше, чем у кавалеровцев. Прежде всего благодаря наличию цеха по переработке сырья. Потребители продукции чугуевцев - это фирмы и предприниматели Приморья, Хабаровского края, Камчатки, Москвы и Московской области. Корень элеутерококка в прошлом году на ура брала Красногорская фармацевтическая фабрика в Московской области, сок лимонника хорошо покупали "Уссурийский бальзам" и Хабаровский ликероводочный завод, папоротник - предприниматели из Москвы и с Камчатки, Центробанк. Мед через Центросоюз (головная организация в системе потребкооперации) ушел в Москву.
ДосьеВ этом году чугуевцы приняли дикоросов на 2 млн руб., а всего за год планируют реализовать продукции на 20 млн руб. Уже отправили покупателям 13 тонн меда, 16 тонн корня элеутерококка, 25 тонн картофеля, 300 кг чаги. Рассчитывают заготовить 25 тонн соленого папоротника орляк. Половину этого объема продадут оптом, половину расфасуют.
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