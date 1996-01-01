Рабочее место - тайга

Как ни странно, но в северной приморской глубинке всего две организации по приемке, переработке и реализации таежных дикоросов - Кавалеровский райзаготохотпром и Кавалеровское потребительское общество. В Тернее, Ольге и Дальнегорске подобных предприятий сегодня нет, поэтому жители соседних районов везут дикоросы в Кавалерово. Более крупное предприятие - лишь в соседнем Чугуевском районе - Чугуевский райзаготохотпром. Все эти предприятия в этом году уже начали приемку корня элеутерококка и чаги, готовятся к сезону сбора папоротника орляка.

По словам директора Кавалеровского райзаготохотпрома и председателя совета Кавалеровского потребительского общества Валерия КОЖЕВНИКОВА, если райзаготохотпром - самостоятельная организация, то созданное в этом году по инициативе 5 физических лиц Кавалеровское потребительское общество входит в систему потребкооперации и сотрудничает с Крайпотребсоюзом. Такое сотрудничество гарантирует кавалеровским заготовителям финансовую поддержку: так, в этом году Крайпотребсоюз выделил Кавалеровскому потребительскому обществу 300 тыс. руб. кредита под 12% годовых. Обе местные заготконторы работают по упрощенной схеме налогообложения, но есть разница: если райзаготохотпром платит налог от дохода - 6%, то Кавалеровское потребительское общество по принципу: доходы минус расходы. В районе действует еще ООО "Партнер", но оно занимается только переработкой кедровых шишек и реализацией кедрового ореха. В минувшем году райзаготохотпром реализовал продукции на 1,7 млн руб. Получил 200 тыс. руб. прибыли. По оценке Кожевникова, этого маловато - нужно хотя бы 340 тыс.

В этом году Кавалеровское потребительское общество уже приняло таежной продукции на 600 тыс. руб. (корень элеутерококка, чага), райзаготохотпром заготовил дикоросов примерно на такую же сумму. С конца мая начнется сезон сбора папоротника. В этом году райзаготохотпром планирует заготовить 10 тонн орляка - это на уровне прошлого года. Покупатель - хабаровское ООО "Лесные продукты" - заказал 5 тонн. Найдутся заказчики и на оставшиеся 5 тонн. Впервые за последние годы райзаготохотпром принял немного меда - 2,5 тонны. Мед продали по 100 руб. за кг предпринимателю из Томска, оплатившему к тому же расходы за доставку сладкой продукции по железной дороге. Березовый сок кавалеровские заготовители не принимают: его нужно перерабатывать и фасовать, а таких возможностей сегодня нет. Правда, как сообщил Валерий Кожевников, в этом году начнется (и должно завершиться до конца года) строительство цеха по переработке дикоросов. И уже в следующем году можно будет заготавливать и фасовать не только березовый сок, но и сок калины, лимонника, шиповник, мед, папоротник и другие дары тайги. 300 тыс. руб. на строительство у райзаготохотпрома есть. Хотя, по-хорошему, требуются все 500.

В отличие от кавалеровского райзаготохотпрома Чугуевский входит в систему потребкооперации края. Крайпотребсоюз ежегодно оказывает финансовую помощь - дает кредиты на сезон заготовок. Так, в прошлом году чугуевские заготовители получили от Крайпотребсоюза 700 тыс. руб. В этом году чугуевцы пока кредит не брали. Объемы заготовки и переработки таежной продукции у Чугуевского райзаготохотпрома значительно больше, чем у соседей-кавалеровцев. За прошлый год чугуевцы реализовали продукции на 17,9 млн руб. Получено 350 тыс. прибыли. 1,5 млн руб. освоено на строительстве нового цеха переработки дикоросов. С октября 2008 г. цех запущен.

Как сообщила директор Чугуевского райзаготохотпрома Галина ГОЛУБЕВА, уже в прошлом году цех по переработке таежного сырья реализовал 3 тонны фасованного сока лимонника и 3 тонны сока калины, 3 тонны кедрового ореха, 1,5 тонны фасованного шиповника, около 4 тонн фасованного папоротника, тонну соленых огурцов в вакуумной упаковке, 5 тонн соленых грибов. А оптом предприятие продало 20 тонн соленого папоротника, 35 тонн корня элеутерококка, 25 тонн меда, 1,5 тонны чаги, 25 тонн картошки. Ассортимент принимаемой и реализуемой таежной продукции у чугуевцев явно больше, чем у кавалеровцев. Прежде всего благодаря наличию цеха по переработке сырья. Потребители продукции чугуевцев - это фирмы и предприниматели Приморья, Хабаровского края, Камчатки, Москвы и Московской области. Корень элеутерококка в прошлом году на ура брала Красногорская фармацевтическая фабрика в Московской области, сок лимонника хорошо покупали "Уссурийский бальзам" и Хабаровский ликероводочный завод, папоротник - предприниматели из Москвы и с Камчатки, Центробанк. Мед через Центросоюз (головная организация в системе потребкооперации) ушел в Москву.