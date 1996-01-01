Услуги по содержанию и ремонту домов освободят от НДС

Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект "О внесении изменений в статьи 149 и 162 части второй Налогового кодекса РФ.

Законопроект направлен на совершенствование механизма применения налога на добавленную стоимость в отношении работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, капитальному ремонту, а также оказанию коммунальных услуг.

Предусматривается освобождение от НДС деятельности по предоставлению коммунальных услуг управляющими организациями, товариществами собственников жилья или кооперативами при условии приобретения коммунальных услуг указанными налогоплательщиками у организаций коммунального комплекса, пишет "ФК-Новости".