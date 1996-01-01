Работников "Русского Вольфрама" пристроили

Еще 82 работника ООО "Русский Вольфрам" привлечены на общественные работы с 15 мая. Они будут заняты на подготовке к запуску производственных объектов предприятия.

На сегодня на общественных работах в Светлогорье уже трудоустроено 46 работников комбината, сообщает пресс-служба краевой администрации.