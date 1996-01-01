ОАО "РАО ЭС Востока" готовит реформирование корпоративной структуры, предполагающее увеличение доли компании в дочерних обществах и разделение бизнеса на дивизионы.

Предполагается, что активы компании будут объединены в четыре бизнес-дивизиона, которые будут отвечать за генерирующий, энергосбытовой, ремонтно-строительный бизнес и непрофильные активы. Управление каждым направлением будет осуществлять отдельная бизнес-единица. Для контроля над деятельностью энергосбытового дивизиона будет создано ОАО "Объединенная энергосбытовая компания", а центр ремонтно-строительного дивизиона будет сформирован на базе "дочки" холдинга.

"Изначально РАО было создано для управления энергетическими активами на Дальнем Востоке. Фактически же мы присутствуем в шести федеральных округах. Например, в Центральном ФО нам принадлежит ОАО "Мосэнерго", крупнейшая в России сбытовая компания. РАО сегодня как бы "размазано" и по территории, и по специализации. У нас есть профильные активы - распределительно-сетевые компании, генерация, изолированные энергокомпании, так называемые сервисные компании, и непрофильные активы для энергетики. Функции и задачи у них разные. Поэтому мы хотим объединить энергосбыт за пределами Дальнего Востока в одно АО. Центральные компании прибыльные, и на их основе можно организовать устойчивый бизнес. Если на Дальнем Востоке мы получили суммарно около 2 млрд руб. убытка, то от энергосбыта за пределами ДФО около 1 млн руб прибыли. Что касается дальневосточных предприятий, то я бы позиционировал их как социально-инфраструктурные, потому что прибыли от них мы практически не получаем. Фактически мы обеспечиваем работу других компаний и несем социальную нагрузку - обеспечиваем территории теплом и электроэнергией", - пояснил генеральный директор ОАО "РАО ЭС Востока" Иван Благодырь.

Он также сообщил, что РАО планирует увеличить свою долю в бизнесе дочерних обществ до 100% путем выделения из них операционных компаний с профильными основными фондами, кредиторской и дебиторской задолженностью на балансе.

РАО планирует стать 100%-ным собственником операционных компаний, выделенных из "дочек". А миноритарии "дочек" (прежде всего ОАО "СУЭК", - Прим. авт.) будут иметь возможность в обмен на свои акции получить бумаги РАО или смогут предъявить их к выкупу.

Предполагается, что генерацией, а также непрофильными активами будут управлять структурные подразделения холдинга. Ремонтами будет управлять либо специально для этого созданное ОАО "Управляющая ремонтно-строительная компания" либо существующее дочернее зависимое общество (ДЗО). Сейчас происходит выбор оптимального варианта и проводятся консультации с миноритарными акционерами ремонтно-строительных ДЗО по данному вопросу.

По мнению И.Благодыря, реформа улучшит управляемость и эффективность компаний холдинга, сделает более прозрачной структуру активов, а также снизит стоимость заемного капитала и издержки за счет стандартизации системы управления и централизации части функций.

"Действия руководства РАО выглядят логичными - холдинг планирует перейти на прямое управление активами, что положительности скажется на взаимодействии и оперативности принятия решений. Что касается миноритариев, то они получат возможность продать свои акции в рамках программы выкупа. Это плюс. Правда, все будет зависеть от цены выкупа и коэффициента конвертации. С другой стороны, при реформе энергетики Дальнего Востока в свое время ставка делалась на ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК), что вызвало интерес к ценным бумагам этой компании. Теперь инвесторам, вложившимся в ДЭК, предлагают поучаствовать в очередной реформе. Но любое изменение правил игры чревато потерями", - считает независимый аналитик Евгений СТАРОДУБЦЕВ.