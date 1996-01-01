Двойной успех ТМК

Сначала руководителю ТМК пришлось выходить на сцену, получая диплом лауреата в номинации "Компания года" - ТМК вошла в четверку ведущих компаний Приморского края. А затем - принимая кубок победителя в номинации "Менеджер года- 2008 ".

Эксперты и просто жители Приморья высоко оценили деятельность компании, силами которой построены практически все крупные мосты и транспортные развязки региона, и ее руководителя. Под его командованием - именно так, иначе и не скажешь! - во Владивостоке развернута одна из крупнейших в крае строек - моста через бухту Золотой Рог, в которой задействовано, кроме ТМК, не менее трех десятков субподрядных организаций.

В отдельные моменты на стройплощадках, разбросанных по оси будущего сооружения с юга на север, трудится до тысячи человек. Стройка набирает обороты с каждым днем - работы ведутся сразу на нескольких промежуточных и двух центральных опорах будущего моста, идет сборка временных опор под анкерные пролеты, расчищается площадка для новой транспортной развязки в районе улицы Гоголя и фуникулера. Чтобы держать в руке все ниточки, управляющие этим многосложным процессом, и приводить в движение именно ту, которая в данный момент в этом нуждается, требуются недюжинные способности.

В ТМК считают, что они у их генерального директора Виктора Гребнева, безусловно, есть: широта взгляда и способность заглянуть в будущее, основываясь на реалиях сегодняшнего дня, решительность и твердая деловая хватка. О профессионализме в мостостроении и говорить не приходится - Виктор Григорьевич прошел тридцатилетний путь от рядового инженера и начальника участка Уссурийского мостоотряда в далекой Чугуевке до генерального директора современной мостостроительной компании с численностью работающих более 1200 человек. За его плечами более сотни малых и больших мостов по всему Приморью. Сколько точно, сегодня не знает и сам генеральный директор - до ста считал, а потом сбился со счета... Теперь выпала удача возводить мост даже не большой или внеклассный, как говорят специалисты, а уникальный - именно так определяется категория моста через бухту Золотой Рог строительными нормами и правилами.

Впрочем, сам Виктор Григорьевич к вопросу об удаче относится философски, не отрицая все же, что она в 2008-м улыбнулась ТМК и лично ему не однажды. Большими объемами заказов, позволившими почти в три раза увеличить выработку, победой в тендере на "главный мост в жизни", партнерами, на которых можно положиться... И все-таки для того, чтобы удача сопутствовала именно тебе, надо и самому приложить немало усилий, считает гендиректор.

- Конечно, элемент удачи в том, как разворачиваются в последние два года события, есть. Но, думаю, не последнюю роль в нашей победе в конкурсе на строительство моста сыграла уверенность в силах коллектива, которым командуешь, - размышляет Виктор Гребнев. - Я с этими людьми уже более 30 лет и вполне реально оцениваю все возможности наших специалистов. Начиная от инженерно-технических работников и кончая теми, кто будет вести монтаж на этой 200-метровой высоте.

Именно о своей команде говорил генеральный директор, получая кубок Менеджера года-2008, подчеркнув, что секрет у него один -команда! Люди, которым можно доверить решение самых ответственных задач, которым веришь как себе.

Позже Виктор Григорьевич рассказал, что эта уверенность корнями уходит еще в студенческую юность: костяк его управленческой команды - однокашники по Хабаровскому политехническому институту. И хотя народная мудрость "не советует" начинать совместное дело с другом, если не хочешь его потерять, к мостостроителям, по мнению гендиректора, она не относится. Мостостроители - особая "кость".

- Если бы не мои замы, я бы ничего не смог сделать, - рассказывает он. - Мы вместе учились еще в институте. Правда, все они прошли свою школу: по северам, на Урале, в Омске... Работали на многих крупнейших стройках России. И весь этот грандиозный опыт мы собрали здесь - на стройке моста через бухту Золотой Рог.

В ТМК создана крепкая команда управленцев, в которой кроме генерального директора - шесть его заместителей: Владимир МЕЩЕРЯКОВ, Александр ГОФМАН, Виктор СКЛЯРОВ, Александр ЛЕБЕДЕВ, Леонид ОСОКИН, Константин АНДРЕЙЧЕНКО. Людей, для которых мостостроение - главное дело жизни.

- За последние 7 месяцев мне пришлось побывать на подобных стройках в разных странах мира, и хотел бы заметить с полной ответственностью, что наши ребята - инженеры, монтажники и все остальные - нисколько не хуже. А может быть, и лучше, потому что такого азарта в работе, нестандартных подходов к решению задач за рубежом не встретишь, - делится впечатлениями Виктор Гребнев.

Один из принципов руководителя - ни одной бумажки на столе. Только ручка и мобильный телефон. Все, что можно рассмотреть сегодня, должно получить его оценку и уйти в работу, чтобы завтра чуть свет решать новые проблемы и вновь стремительно нестись по автостраде во Владивосток, Спасск или на Хасан. Ведь уссурийская ТМК - компания краевого значения и параллельно с мостом ведет строительство разных объектов.

Виктор Григорьевич хорошо знает разные аспекты мостового строительства, но на столь больших высотах, которые предстоит осваивать ТМК в самое ближайшее время (высота пилона 226 м. - Прим. "ЗР"), раньше не работал. Потому решил и сам потренироваться, чтобы знать все до мелочей. С этой целью побывал на многих строящихся и уже возведенных мостах в разных концах мира.

- Был именно там, где работают монтажники - рабочий класс, чтобы прочувствовать на себе реальную обстановку... Честно говоря, на Инчхонском мосту корейские инженеры даже перепугались, когда я проявил решительность и попросил подняться на высоту, где площадочка даже слегка покачивается от ветра... Сопровождающий меня инженер вспотел от волнения, но полез со мной тоже, а когда спустился, сказал: "Ну, даешь, а я первый раз туда залез, хотя на стройке несколько лет", - рассказывает Виктор Григорьевич с улыбкой.

Возможно, это знание своего дела вплоть до тонкостей помогает гендиректору оперативно и четко решать проблемы и задачи, которые ежедневно ставит перед командой большая стройка. А понимание труда рабочего класса изнутри накладывает отпечаток на социальную политику руководства компании. Прекрасно налаженный быт в вахтовых поселках, забота о здоровье и отдыхе сотрудников, благотворительная помощь ветеранам производства и пенсионерам, направление на учебу детей работников ТМК и просто уссурийской молодежи - все это про ТМК. Здесь, между прочим, на сегодняшний день действует одна из крупнейших профсоюзных организаций в крае.

- За это некоторые нас норовят покритиковать, мол, совдеп развели, а мы отвечаем: "Извините, тогда тоже были хорошие вещи. И от них отказываться не собираемся", - поясняет свою позицию генеральный. - Благотворительность - очень важное направление нашей деятельности. Я в этой области руководствуюсь общечеловеческим понятием: чем больше добра ты сделаешь, тем больше добра тебе вернется. Это не мной придуманный закон, и жизнь его подтверждала не однажды.

Этот положительный настрой генерального директора передается и всем членам его команды. Настрой на доброе дело, на ударную работу, на партнерство и сотрудничество с коллегами и субподрядчиками. Поэтому ТМК сопутствует успех!