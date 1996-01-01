России нужны токари и доярки

Социологи ФОМа выяснили, какие профессии, по мнению граждан, нужны в России. Согласно их данным, большинство считает, что в стране не хватает токарей, сварщиков, фрезеровщиков и других представителей рабочих специальностей. Они получили голоса 31% респондентов. На втором месте в рейтинге оказались "умные, грамотные и высококвалифированные" специалисты. Мнение о том, что "профессионалы нужны везде", поддержало 10% участников опроса. Поклонники аграрного сектора экономики отметили дефицит доярок, трактористов и механизаторов. В незаменимости этих профессий уверены 9% респондентов. Столько же проголосовали за медиков. Аутсайдерами оказались учителя и строители, набравшие всего по 6%, финансисты и инженеры - 5%. А также юристы, программисты, менеджеры и милиционеры (2%). Не более почетным в глазах соотечественников выглядит и труд ученого. Наряду с продавцами и водителями его назвали всего 1% опрошенных.