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России нужны токари и доярки
Социологи ФОМа выяснили, какие профессии, по мнению граждан, нужны в России. Согласно их данным, большинство считает, что в стране не хватает токарей, сварщиков, фрезеровщиков и других представителей рабочих специальностей. Они получили голоса 31% респондентов. На втором месте в рейтинге оказались "умные, грамотные и высококвалифированные" специалисты. Мнение о том, что "профессионалы нужны везде", поддержало 10% участников опроса. Поклонники аграрного сектора экономики отметили дефицит доярок, трактористов и механизаторов. В незаменимости этих профессий уверены 9% респондентов. Столько же проголосовали за медиков. Аутсайдерами оказались учителя и строители, набравшие всего по 6%, финансисты и инженеры - 5%. А также юристы, программисты, менеджеры и милиционеры (2%). Не более почетным в глазах соотечественников выглядит и труд ученого. Наряду с продавцами и водителями его назвали всего 1% опрошенных.
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