Акт о несчастном случае на производстве должен храниться 45 лет

Президент подписал Федеральный закон "О внесении изменения в статью 230 Трудового кодекса Российской Федерации". Как сообщила пресс-служба Кремля, Федеральный закон принят Государственной Думой 24 апреля и одобрен Советом Федерации 29 апреля 2009 года. В соответствии со статьей 230 Трудового кодекса Российской Федерации работодатель в трехдневный срок после завершения расследования несчастного случая на производстве обязан выдать один экземпляр утвержденного им акта о несчастном случае на производстве пострадавшему или его законному представителю. Второй экземпляр указанного акта вместе с материалами расследования хранится в течение 45 лет работодателем. Третий экземпляр акта о несчастном случае на производстве и копии материалов расследования направляются в исполнительный орган страховщика.