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"Тернейлес" доработался до убытка
Минувший год ОАО "Тернейлес" впервые за последние годы закончило с чистым убытком в размере 1 млрд 007,7 млн руб., тогда как в 2007 г. было получено 107,155 млн руб. чистой прибыли. В компании ситуацию объясняют последствиями финансового кризиса, повлекшего за собой резкое повышение курсов валют, снижение объемов продаж и цен на готовую продукцию.
В том числе убыток от отрицательных курсовых разниц в сумме превысил 1,284 млрд руб. Причиной возникновения отрицательных курсовых разниц послужил тот факт, что в связи с реализацией инвестиционных проектов, долговые обязательства предприятия по кредитам и займам в основном выражены в иностранной валюте.
Отметим, что выручка компании в 2008 г. снизилась в сравнении с 2007 г. на 1,7%, до 1 млрд 833,6 млн руб. При этом рентабельность по основной продукции упала с 9,9% в 2007 г. до 2,9% в 2008 г. Всего в 2008 г. предприятие заготовило 610,12 тыс. кубометров леса, что на 13% меньше плана. Доля заготовки леса от общего объема заготовки в регионе, по данным компании, составляет 17,4%. На экспорт в 2008 г. было отгружено 454,88 тыс. кубометров круглого леса (на 14% меньше плана).
В то же время "Тернейлес" продолжает реализацию двух инвестиционных проектов, направленных на освоение новых лесных массивов и создание лесоперерабатывающей инфраструктуры в п. Пластун.
В настоящее время в проект по расширению действующего лесозаготовительного производства (проект "Самарга") уже вложено 1,029 млрд руб. при общей стоимости 1,292 млрд руб. Финансирование осуществляется за счет собственных средств предприятия (за счет экспорта круглого леса) и кредитной линии японской "Сумитомо Корпорейшен".
Второй проект включает строительство 2 лесоперерабатывающих заводов общей стоимостью 3,979 млрд руб.(стоимость откорректирована с учетом изменения курса иены), или 18,066 млн иен. Оба завода уже построены и дают продукцию.
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