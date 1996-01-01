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Количество банкротств в России увеличится на 40%
По мнению главы Высшего арбитражного суда РФ Антона ИВАНОВА, число банкротств в нашей стране в ближайшие несколько месяцев возрастет на 30-40%. Аналитики также делают мрачные прогнозы на будущее - по их мнению, с большой долей вероятности стоит ожидать резкого роста числа банкротств предприятий реального сектора, сообщает BFM.
Увеличение количества гражданских дел о неисполнении договоров и взыскании задолженности, с которым в последнее время сталкиваются арбитражные суды, неизбежно повлечет за собой рост дел о банкротстве.
Значительный приток исков по делам гражданских правоотношений был зафиксирован в арбитражных судах осенью прошлого года, с началом так называемой "первой волны" кризиса. Тогда количество заявлений по экономическим спорам почти в полтора раза превысило число первого полугодия, а заявлений по спорам, которые возникают из-за административных правоотношений, поступило почти в два раза больше, чем в первой половине года.
ДосьеВсего же в 2008 году в арбитражные суды было подано 1,078 млн исков на общую сумму 947,7 млрд руб., что на 13% больше, чем годом ранее. При этом по делам гражданских правоотношений в суды поступило 543 тыс. исков, что на 25% больше, чем в 2007 году. Число заявлений о банкротстве в 2008 году, напротив, уменьшилось на 22%, до 34,4 тысячи заявлений. Официальная статистика по количеству банкротств за первый квартал 2009 года государственными органами пока не опубликована.
Участники рынка и аналитики делают достаточно мрачные прогнозы на будущее - по их мнению, с большой долей вероятности стоит ожидать резкого роста числа банкротств предприятий реального сектора. Эти ожидания усиливает озвученный министром финансов Алексеем КУДРИНЫМ прогноз о второй волне проблем, в том числе в банковской системе, источником которой будет невозврат кредитов предприятиями. "Уже сейчас объем просроченной задолженности по корпоративным кредитам превысил 3%, и к концу года, по самым оптимистичным прогнозам, он вырастет как минимум до 10%. В этих условиях, если предприятия не смогут реструктурировать свои долги, число банкротств будет только возрастать", - говорит Евгений АКИМОВ, заместитель генерального директора юридической компании "Велес Лекс".
Несмотря на то, что хотя в результате банкротства кредиторы предприятий получают лишь 10% своих денежных средств, их это вполне устраивает. "Это все же лучше, чем не получить совсем ничего", - говорит Евгений Акимов, отмечая, что зачастую во время процедур банкротства удается оздоровить организацию, сменить неэффективное руководство, а также диверсифицировать бизнес и вывести предприятие из кризиса.
Основными "кандидатами" в банкроты, по мнению г-на Антонова, остаются компании, принадлежащие банковской, инвестиционной и строительной отраслям. Впрочем, не все согласны с такой оценкой. "Выделять отдельные отрасли было бы не совсем корректно, - говорит ведущий юрист консалтинговой группы "Налоговик" Вячеслав ШАТАЛИН. - Анализ бухгалтерской и налоговой отчетности предприятий различных отраслей свидетельствует о том, что кризис оказывает негативное влияние на финансовые показатели практически всех хозяйствующих субъектов. Безусловно, наибольшие потери несут финансовый сектор, строительная отрасль, а также добывающая промышленность".
Тем не менее эксперты не спешат предрекать наибольшее количество банкротств именно в этих сферах. "Предприятия этих отраслей имеют большой запас прочности по причине высокой рентабельности бизнеса в докризисный период. По нашему прогнозу, в отраслевом разрезе банкротства распределятся достаточно равномерно, в основном затронув наименее финансово устойчивые предприятия всех отраслей".
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