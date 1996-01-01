www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.29 р. 100 JPY: 55.25 р.
EUR: 72.47 р. 10 CNY: 93.1 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Количество банкротств в России увеличится на 40%

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

По мнению главы Высшего арбитражного суда РФ Антона ИВАНОВА, число банкротств в нашей стране в ближайшие несколько месяцев возрастет на 30-40%. Аналитики также делают мрачные прогнозы на будущее - по их мнению, с большой долей вероятности стоит ожидать резкого роста числа банкротств предприятий реального сектора, сообщает BFM.

Увеличение количества гражданских дел о неисполнении договоров и взыскании задолженности, с которым в последнее время сталкиваются арбитражные суды, неизбежно повлечет за собой рост дел о банкротстве.

Значительный приток исков по делам гражданских правоотношений был зафиксирован в арбитражных судах осенью прошлого года, с началом так называемой "первой волны" кризиса. Тогда количество заявлений по экономическим спорам почти в полтора раза превысило число первого полугодия, а заявлений по спорам, которые возникают из-за административных правоотношений, поступило почти в два раза больше, чем в первой половине года.

Досье

Всего же в 2008 году в арбитражные суды было подано 1,078 млн исков на общую сумму 947,7 млрд руб., что на 13% больше, чем годом ранее. При этом по делам гражданских правоотношений в суды поступило 543 тыс. исков, что на 25% больше, чем в 2007 году. Число заявлений о банкротстве в 2008 году, напротив, уменьшилось на 22%, до 34,4 тысячи заявлений. Официальная статистика по количеству банкротств за первый квартал 2009 года государственными органами пока не опубликована.

Участники рынка и аналитики делают достаточно мрачные прогнозы на будущее - по их мнению, с большой долей вероятности стоит ожидать резкого роста числа банкротств предприятий реального сектора. Эти ожидания усиливает озвученный министром финансов Алексеем КУДРИНЫМ прогноз о второй волне проблем, в том числе в банковской системе, источником которой будет невозврат кредитов предприятиями. "Уже сейчас объем просроченной задолженности по корпоративным кредитам превысил 3%, и к концу года, по самым оптимистичным прогнозам, он вырастет как минимум до 10%. В этих условиях, если предприятия не смогут реструктурировать свои долги, число банкротств будет только возрастать", - говорит Евгений АКИМОВ, заместитель генерального директора юридической компании "Велес Лекс".

Несмотря на то, что хотя в результате банкротства кредиторы предприятий получают лишь 10% своих денежных средств, их это вполне устраивает. "Это все же лучше, чем не получить совсем ничего", - говорит Евгений Акимов, отмечая, что зачастую во время процедур банкротства удается оздоровить организацию, сменить неэффективное руководство, а также диверсифицировать бизнес и вывести предприятие из кризиса.

Основными "кандидатами" в банкроты, по мнению г-на Антонова, остаются компании, принадлежащие банковской, инвестиционной и строительной отраслям. Впрочем, не все согласны с такой оценкой. "Выделять отдельные отрасли было бы не совсем корректно, - говорит ведущий юрист консалтинговой группы "Налоговик" Вячеслав ШАТАЛИН. - Анализ бухгалтерской и налоговой отчетности предприятий различных отраслей свидетельствует о том, что кризис оказывает негативное влияние на финансовые показатели практически всех хозяйствующих субъектов. Безусловно, наибольшие потери несут финансовый сектор, строительная отрасль, а также добывающая промышленность".

Тем не менее эксперты не спешат предрекать наибольшее количество банкротств именно в этих сферах. "Предприятия этих отраслей имеют большой запас прочности по причине высокой рентабельности бизнеса в докризисный период. По нашему прогнозу, в отраслевом разрезе банкротства распределятся достаточно равномерно, в основном затронув наименее финансово устойчивые предприятия всех отраслей".

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru