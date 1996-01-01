Росгосстрах выплатил клиенту более 2 млн рублей

Приморский филиал Росгосстраха выполнил обязательства перед клиентом - физическим лицом, выплатив страховое возмещение по договору КАСКО за пострадавший в результате дорожно-транспортного происшествия автомобиль.

Страховой случай произошел на трассе Владивосток-Хабаровск. Клиент Росгосстраха - водитель автомобиля "Mersedes-Benz" 2008 года выпуска не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовиком. "Mersedes-Benz" получил значительные механические повреждения.

Транспортное средство было застраховано в Росгосстрахе по договору КАСКО, покрывавшему риски: ущерб и угон. Страховая компания урегулировала убыток, выплатив клиенту 2,1 млн руб.