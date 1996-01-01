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"Дальсвязь" организовала видеомост для ветеранов
6 мая во Владивостоке состоялся видеомост, посвященный 64-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
"Победный" видеомост, организованный компанией "Дальсвязь", соединил семь крупнейших городов Дальнего Востока: Хабаровск, Южно-Сахалинск, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Благовещенск, Биробиджан и Владивосток. В столице Приморья на видеомост пришло около 20 участников ВОВ, в том числе все руководители районных ветеранских организаций Владивостока во главе с председателем Владивостокского городского совета ветеранов Яковом КАНОМ. Почти час шло интерактивное общение между ветеранами-дальневосточниками, много добрых слов и пожеланий сказали они друг другу. Но чаще всего участники ВОВ желали друг другу здоровья и долгих лет жизни.
Годы берут свое, и, к сожалению, ветеранов Великой Отечественной становится все меньше. Сейчас во Владивостоке проживают 2400 участников ВОВ, а в 1945 году, после победы над фашистской Германией и милитаристской Японией, их было 28 тысяч. Обсудили ветераны и свои проблемы, которых еще предостаточно. Прежде всего, убеленные сединами защитники Отечества сетовали на плохое обеспечение их медикаментами, благоустроенным жильем, домашними телефонами, на отсутствие внимания к региональным ветеранским организациям руководителей Всероссийской организации ветеранов ВОВ, а иногда и правительства России.
С болью в сердце говорили ветераны о патриотической работе с молодежью, которой, по их словам, сегодня в России не хватает. Отсюда "пофигистское" отношение некоторых юных граждан нашей страны к старикам и историческим памятникам. Отсюда, кстати, и повсеместно плодящиеся профашистские организации. Как сказал один из участников видеомоста, "сегодня патриотическая пропаганда среди молодежи должна быть на государственном уровне. Чтобы не потерялась связь между поколениями. Потому что молодежь - наше будущее". Организация видеомостов между городами Дальнего Востока становится доброй традицией для компании "Дальсвязь". Не так давно успешно прошел видеомост, посвященный 20-летию вывода Советских войск из Афганистана. Нынешний видеомост в честь Дня Победы - второй, организованный "Дальсвязью". Первый прошел в 2008 г. Тогда же впервые было заявлено о проведении во Владивостоке Дальневосточного форума ветеранов ВОВ, запланированного на сентябрь этого года. Яков Кан от имени ветеранов-приморцев пригласил на форум во Владивосток участников ВОВ со всего Дальнего Востока. "Золотой Рог" поздравляет ветеранов ВОВ с Днем Победы! И желает им всего наилучшего!
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