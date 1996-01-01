www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.29 р. 100 JPY: 55.25 р.
EUR: 72.47 р. 10 CNY: 93.1 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

"Дальсвязь" организовала видеомост для ветеранов

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

6 мая во Владивостоке состоялся видеомост, посвященный 64-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

"Победный" видеомост, организованный компанией "Дальсвязь", соединил семь крупнейших городов Дальнего Востока: Хабаровск, Южно-Сахалинск, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Благовещенск, Биробиджан и Владивосток. В столице Приморья на видеомост пришло около 20 участников ВОВ, в том числе все руководители районных ветеранских организаций Владивостока во главе с председателем Владивостокского городского совета ветеранов Яковом КАНОМ. Почти час шло интерактивное общение между ветеранами-дальневосточниками, много добрых слов и пожеланий сказали они друг другу. Но чаще всего участники ВОВ желали друг другу здоровья и долгих лет жизни.

Годы берут свое, и, к сожалению, ветеранов Великой Отечественной становится все меньше. Сейчас во Владивостоке проживают 2400 участников ВОВ, а в 1945 году, после победы над фашистской Германией и милитаристской Японией, их было 28 тысяч. Обсудили ветераны и свои проблемы, которых еще предостаточно. Прежде всего, убеленные сединами защитники Отечества сетовали на плохое обеспечение их медикаментами, благоустроенным жильем, домашними телефонами, на отсутствие внимания к региональным ветеранским организациям руководителей Всероссийской организации ветеранов ВОВ, а иногда и правительства России.

С болью в сердце говорили ветераны о патриотической работе с молодежью, которой, по их словам, сегодня в России не хватает. Отсюда "пофигистское" отношение некоторых юных граждан нашей страны к старикам и историческим памятникам. Отсюда, кстати, и повсеместно плодящиеся профашистские организации. Как сказал один из участников видеомоста, "сегодня патриотическая пропаганда среди молодежи должна быть на государственном уровне. Чтобы не потерялась связь между поколениями. Потому что молодежь - наше будущее". Организация видеомостов между городами Дальнего Востока становится доброй традицией для компании "Дальсвязь". Не так давно успешно прошел видеомост, посвященный 20-летию вывода Советских войск из Афганистана. Нынешний видеомост в честь Дня Победы - второй, организованный "Дальсвязью". Первый прошел в 2008 г. Тогда же впервые было заявлено о проведении во Владивостоке Дальневосточного форума ветеранов ВОВ, запланированного на сентябрь этого года. Яков Кан от имени ветеранов-приморцев пригласил на форум во Владивосток участников ВОВ со всего Дальнего Востока. "Золотой Рог" поздравляет ветеранов ВОВ с Днем Победы! И желает им всего наилучшего!

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru