Работникам "Русского вольфрама" выдавали неполную зарплату под запись видеокамеры

Работники комбината по добыче вольфрама, после голодовки и митингов добившиеся было обещаний собственника предприятия и краевых властей выплаты 50% зарплаты к 1 маю, обещанного не получили.

А обещано им это было после совещания в АПК с участием губернатора ДАРЬКИНА, представителя собственника филиала ООО "Русский вольфрам" Антона РОДИОНОВА, прокурора, налоговиков, чиновников и даже Михаила ГОРБАЧЕВА - владельца ЗАО "Компания "Вольфрам" (г. Нальчик), с которым, похоже, речь шла, но до конца не дошла о продаже ему светлогорского комбината.

Итак, поселок Светлогорье - 12 пятиэтажек посреди тайги, полноценный детский сад, укомплектованная с 1 по 11 классы школа, разрушенная общага, недостроенный клуб и почти 240 работников предприятия, восемь месяцев находящихся в вынужденном простое.

- Поскольку простой не по нашей вине, мы должны были получать две трети от среднего заработка, - контролер продукции обогащения Елена ТЮРЮХАНОВА показывает мне бухгалтерскую расчетку, которую вместе с ведомостями на зарплату в Светлогорье прислали по электронной почте из Москвы (ведь собственник вроде бы на Сейшелах? - Прим. авт.), поэтому горнякам даже не у кого спросить, откуда ж в них такие цифры.

Когда люди умножили виртуальные две трети заработка на восемь месяцев простоя, то цифра вышла внушительная, кое-кто уже виртуально эти деньги и поделил. Народ потянулся к кассе и обомлел... 50% заработанного обернулось для кого тремя тысячами, для кого - пятью-семью или девятью, больше всего собственник отвалил рабочим горного цеха - по 14 тысяч при долге, по расчетам самих горняков, в 80 -100 -130 тысяч рублей.

Деньги привез в поселок представитель консультанта собственника "Русского вольфрама", по слухам, около 6,5 млн рублей - половину задолженности предприятия на конец марта.

- Полностью обещанное получили только сторожа, - вступает в разговор заместитель профсоюзного лидера комбината Татьяна БУХАНКОВА. - Мы не ропщем, мы - в простое, а они все эти месяцы на работе - охраняют собственность хозяина. Оказывается, собственник считает, что заработанное с сентября по декабрь прошлого года выдавать нам не обязан, поскольку суд постановил взыскать задолженность и за дело взялись судебные приставы. Нам же привезли половину за три месяца этого года. Но мы и так складывали полученное всеми, и эдак, ну никак 6,5 миллиона не получается. Люди поговаривают о новых акциях протеста.

Выходит, как в воду глядел представитель собственника Антон Родионов, когда пару недель назад будучи в Светлогорье, говорил: "У вас такой народ наивный, думает, что ему зарплату дадут..."

Полученных трех-пяти, даже четырнадцати тысяч светлогорцам, не хватит даже погасить долги в местных магазинах, владельцев которых, говорит Татьяна Трофимовна, "мы общипали как кур".

- Когда людям совсем стало туго без денег, власти благодарили нас, что отпускаем продукты в долг, - рассказывает владелица магазина (ну это громко сказано, просто ларек в подвале дома. - Прим. авт.) Людмила СМЫШЛЯЕВА. - Теперь те же власти спрашивают у нас, а где налоги? И угрожают административной комиссией. А у меня долг по ЖКХ, электроэнергии, зарплате, налогам - несколько сот тысяч, личный доход - только в натуральном выражении. Такое недопустимо для предпринимателя! И там кто-то про поддержку малого бизнеса говорил!..

Светлогорцы уже не голодают только благодаря гуманитарной помощи, что собрали партии, профсоюзы, предприниматели.

- А то когда я рассказывала во Владивостоке, что у нас есть семьи, где зимой картофельные очистки ели, чиновники не верили: мол, это в наше-то время?, - продолжает Татьяна Буханкова. - Когда помощь пришла, дети ходили несколько дней по Светлогорью с банками йогуртов, сосали сгущенку все время.

От гуманитарной помощи у местного профсоюза сегодня осталось несколько банок тушенки, которые никак не делятся на 240 работников Лермонтовского ГОКа. Тогда профсоюз решил так: отправить по три банки владельцам комбината: той самой Анабель - молва приписывает ей роль секретарши в некоем холдинге, зарегистрированном на Сейшельских островах и именуемом Granit Capital Management Ltd, которому и принадлежит сейчас приморский филиал "Русского вольфрама", и Александру МАРТЫНОВУ, московскому олигарху, предыдущему владельцу предприятия.. Они ж, небось, тоже без зарплаты все это время...

Кстати, заработанные рубли рабочим выдавали под запись видеокамеры и вместе с уведомлением об увольнении с 12 июля "в связи с ликвидацией филиала ООО "Русский вольфрам" в Приморском крае.

- Сразу было видно: нас покупали для перепродажи, - говорит начальник горного цеха Дмитрий Майоров, - нет и не было никаких инвестиций в производство. А сейчас конъюнктура на рынке изменилась и собственник не знает, что с нами делать.

Губернатор Приморья Сергей Дарькин, побывавший в Светлогорье, обещал горнякам работу "на хвостах" и строительство цеха по производству пиломатериалов. К первому - добыче вольфрамового концентрата из отработанного материала - рабочие относятся скептически:

- На "хвостах" будет занято человек 50, не более, заработать на этом тоже не получится, - считает механик горного цеха Валерий ШИРЯЕВ. - К тому же для этого нужно запустить несколько технологических линий на самом комбинате, уже лучше тогда сразу - все производство.

А по поводу второго - кивают в сторону Бикина: в городке, расположенном в 17 километрах, стоит лесокомбинат.