Малому бизнесу обещают отсрочки

Сбербанк России предоставит малому бизнесу отсрочку в погашении основного долга кредита и одновременное увеличение срока действия кредитного договора. При этом, сумма ежемесячных платежей по кредиту будет пересчитана, сообщает Агентство "Бизнес Новостей" со ссылкой на пресс-службу кредитного учреждения. Реструктуризировать кредит предприятия смогут в том случае, если финансовое состояние и кредитная история компании устроит банк. Кроме того, предприятия должны иметь четкий бизнес-план на время реструктуризации задолженности, отметили в банке.