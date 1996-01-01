"Упрощенцы" попали под ведение бухгалтерского учета

Общества с ограниченной ответственностью, даже если они работают на УСН, обязаны вести бухгалтерский учет и представлять отчетность в общеустановленном порядке. К такому выводу пришел Минфин в письме от 13 апреля 2009 г. № 07-05-08/156. Финансистов совершенно не смутил тот факт, что закон "О бухгалтерском учете" содержит нормы, освобождающие "упрощенцев" от столь почетной обязанности. Дескать, данный нормативный акт устанавливает порядок ведения бухучета для всех юрлиц. В свою очередь законы о компаниях различных организационно-правовых форм являются для них специальными. А стало быть, их положениями и следует руководствоваться. Представители Минфина отметили, что Закон об ООО, а также Гражданский кодекс как раз-таки содержит нормы, реализация которых возможна только на основе данных бухгалтерского учета. Речь идет, в частности, об обязанности сопоставлять чистые активы с величиной капитала организации, о распределении прибыли и т. д.