"Патентная" УСН захватит новые виды деятельности

Сфера применения УСН на основе патента может быть расширена и распространена, в том числе на предпринимателей, занимающихся розничной торговлей. Это произойдет, если правительство прислушается к мнению "ОПОРЫ России", озвученному на состоявшемся накануне предпринимательском форуме. По словам президента вышеупомянутой организации Сергея БОРИСОВА, в настоящее время УСН на основе патента все еще остается не слишком привлекательным спецрежимом для предпринимателей. Основные причины - ограниченный перечень видов деятельности и нестабильность налогового законодательства. У коммерсантов нет уверенности в том, что государство не изменит вскоре "правила игры" - не увеличит стоимость патента или не ужесточит условия перехода на УСН на его основе. Последовательное решение этих проблем могло бы способствовать развитию малого предпринимательства, уверены бизнесмены.