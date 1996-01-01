Стартовавшая программа "Город для людей" вызывает у бизнеса неоднозначную реакцию

Почти 5 лет администрация Владивостока вычищала город от стихийной торговли. Начатая мэром КОПЫЛОВОМ кампания против стихийной торговли, была поддержана мэром НИКОЛАЕВЫМ. В 2008 г. эстафету принял Игорь ПУШКАРЕВ. Правда, все попытки градоначальников ликвидировать полностью этот вид незаконного предпринимательства к желаемому результату не привели.

Более того, начавшийся экономический кризис привел к тому, что улицы Владивостока вновь заполонили сомнительные торговцы. Сегодня торгуют везде: на площадях, в скверах, на тротуарах, проезжей части.

Стартовавшая программа "Город для людей" вызывает у предпринимателей неоднозначную реакцию. Напомним, с середины марта в краевом центре под эмблемой "Город для людей" работает сеть магазинов с товарами по социальным ценам, где на 16 основных наименований продуктов из потребительской корзины действует минимальная торговая наценка 10-12%. Снизить цены удалось, прежде всего, за счет договоренности главы города Игоря Пушкарёва с местными производителями, которые установили отпускную цену несколько ниже общегородской, а также за счет уменьшения торговых наценок оптовыми поставщиками и торговыми сетями. Некоторые предприниматели расширяют список "социальных" продуктов по собственной инициативе. Такие товары на прилавках обозначены специальными ценниками.

Самая распространенная форма социальной торговли - это автолавки. Согласно официальной информации, под автофургоны уже выделили в разных районах города 27 мест, где разместят от двух до восьми автомашин. В торговле с автолавок участвуют малые пекарни Владивостока, ПКФ "Нива" (Уссурийск) и Уссурийский хлебозавод, дилеры ОАО "Владхлеб", хлебозавод "Смоляниновский", КГУП "Госпродагентство", совхоз "Приморье", Уссурийская птицефабрика, "Михайловский бройлер", ООО "Савос", ООО "Кэт" (дилер "Надежда-95").

Но это - официальная информация. На практике все выглядит немного по-другому.

Раннее утро, оптовая база на Выселковой. Машины с логотипом программы загружаются продукцией. Вместо рекомендуемых 16 наименований торговцы приобретают все 40 - 60 позиций. Среди них - рыбные салаты, креветки, мороженая рыба, в том числе и дорогие сорта, крупы, растительное масло. Список можно продолжить...

Далее все банально просто. Машина становится в определенном месте, и начинается бойкая торговля. К продукции по сниженным ценам сразу выстраивается очередь. Директора магазинов, возле которых ведется торговля с машин, от подобного соседства не в восторге. По их мнению, торговля по сниженным ценам не является конкуренцией с супермаркетом, так как у них разный покупатель. Но в то же время эти представители торгового бизнеса отмечают, что правила торговли одинаковы для всех. "Три дня назад подобная автолавка появилась возле нашего магазина, - рассказывает коммерческий директор супермаркета "Сотка" Елена КОЛПАКОВА. - Мы не против "здоровой" конкуренции, однако нужно понимать, что издержки любого магазина и издержки торговли с машины нельзя сравнивать. Также мы отмечаем, что нарушаются правила торговли. Например, торговля с лотка замороженной рыбой при температуре в 15 градусов тепла запрещена. Ведь не реализованная продукция уже дифрастирована, а ее повторная заморозка и продажа запрещена".

Но есть и другая точка зрения. Внушительные очереди из числа пенсионеров доказывают актуальность и значимость данного проекта. "У нас сотни обращений от граждан, которые высказывают пожелания, чтобы подобные автолавки заработали в их районах проживания. Для них это единственная возможность хоть как-то выжить. Кроме того, подобные проекты будут способствовать тому, что и розничные магазины пойдут на снижение цены, - считает начальник управления торговли и бытового обслуживания Зинаида КИМ. - Что касается правил торговли, то мы внимательно следим за их соблюдением, и критерии отбора в программу очень жесткие. Предприниматели, не соблюдающие санитарные нормы и правила торговли, будут исключены из программы".

Конфликт предпринимательских интересов могла бы решить администрация Владивостока путем проведения конкурса, на котором определенные места под торговлю на муниципальной земле могли бы быть закреплены за победителями. Это могли быть не только автолавки, но и квасные бочки, овощные лотки, чебуречные и так далее. Администрация Хабаровска подобные конкурсы уже провела, и бизнес начал работать. Во Владивостоке пока подобной инициативы муниципалитета нет. Но есть инициатива проведения ярмарки на главной площади. Она без сомнения пользуется популярностью у населения, но при этом власти, инициировавшие масштабный базар на главной площади Владивостока, наверное, понимают, что это временная мера, и делать ярмарку постоянным мероприятием не совсем разумно. Вряд ли существует еще один город России, где базар расположился по соседству с администрацией субъекта федерации.

Почему ярмарка проходит именно на площади, не могут понять представители рыночного бизнеса. Несколько лет назад вышел в свет закон о рынках. Владельцы последних выстроили работу на них в соответствии с законодательством. Сегодня на рынках есть свободные места для арендаторов, желающих торговать какой-либо продукцией. На отдельных рынках есть места под машинную торговлю и места под сельхозярмарки. Арендная плата там минимальна. И главное, что за все отвечают конкретные управляющие компании. "Сегодня рынки - это комфортные зоны покупок для потребителя со средним и низким достатком, - утверждает генеральный директор рынка "Березка" Павел ГЕТМАН. - Стихийная торговля - это удар не только по легальному бизнесу. А выездная торговля очень часто является стихийной и не совсем законной. Что касается ценовой политики, то административным регулированием можно снизить цены на короткий промежуток времени. А потом неизбежен скачок. Для снижения цен нужно применять рыночные механизмы".