"Приморский ГОК" справляется с планом

Производство продукции в апреле и мае этого года в натуральном выражении будет выполнено ОАО "Приморский ГОК" в планируемом объеме, считает председатель совета директоров предприятия Иван ШЕПЕТА. В апреле комбинат работал на уровне производственной мощности. Такие же объемы планируется сделать и в мае. Такой план гарантирован контрактами, которые предприятие заключило с потребителями из нескольких стран АТР.