Закон о банкротстве принципиально обновили

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал закон № 125066-5 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части совершенствования положений о конкурсном оспаривании сделок должника при осуществлении процедуры банкротства и привлечении к субсидиарной ответственности лиц, имеющих или имевших право дать указания, обязательные для исполнения должником). Главный смысл закона - внесение изменений в известный Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)", сообщает Rokf.Ru.

"Суть столь полезного на сегодняшний день закона в том, что он направлен на увеличение конкурсной массы должника посредством введения института оспаривания в судебном порядке сделок должника, направленных на отчуждение его имущества или принятие имущественных обязательств, в период, предшествующий возбуждению дела о банкротстве. Ни для кого не секрет, что в преддверии банкротства в нашей стране должники "традиционно" любыми доступными им способами уменьшают имущество, которое априори должно входить в конкурсную массу. Теперь же процедура доказывания недействительности подобных сделок, приведших к причинению убытков кредиторов, будет максимально упрощена. В частности, закон уточняет основания признания недействительными сделок должника с предпочтительным предоставлением и корректирует период подозрительности.

Более того, законом предусматривается и введение субсидиарной ответственности лиц, в частности, руководителя должника, членов совета директоров, контролирующих акционеров должника, которые были обязаны предпринять, но не приняли надлежащие меры по сохранению имущества должника, удовлетворению требований кредиторов без предоставления предпочтения отдельным кредиторам, а также не подали заявление о банкротстве при наличии признаков неплатежеспособности должника. В условиях сегодняшнего кризиса важно и то, что нормы закона распространяются и на кредитные организации. А значит, у вкладчиков появляется дополнительный инструмент возврата собственных депозитов в случае банкротства банка. Данная мера вкупе с деятельностью Агентства по страхованию вкладов существенно повышает интерес к банкам - теперь действия их руководителей при выводе активов коммерческого учреждения будут блокироваться и даже оспариваться задним числом", - отметил председатель комитета по собственности Госдумы Виктор ПЛЕСКАЧЕВСКИЙ.