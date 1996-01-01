Прямые расчеты в рублях и юанях в приграничной торговле возможны

В начале мая в Хабаровске состоится 10-е юбилейное заседание подкомиссии по межбанковскому сотрудничеству российско-китайской комиссии. Ожидается, что в его работе примут участие представители Банка России, Народного банка Китая, правительственных органов обоих государств, руководители крупнейших банков и страховщиков. Успешно сотрудничая с китайскими партнерами более 12 лет, Сбербанк заинтересован в принятии совместных мер по использованию рублей и китайских юаней в расчетах приграничной торговли.