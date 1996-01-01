Бизнес в розницу

Пока власти совещаются, как спасти малый бизнес в период кризиса, субъекты малого бизнеса разоряются один за другим или балансируют на грани этого малоприятного события. Только с начала года более 150 предприятий разных форм собственности Владивостока выставлены на продажу. И хотя предприниматели, продающие бизнес, настаивают на том, что продажа не связана с кризисом, нужно признать: на рынке выживают только те, кто на самом деле может дать потребителю качественный и необходимый продукт.

Самое большое количество предложений о продаже бизнеса, завязанного на сфере услуг. Первыми стали выставляться на продажу сауны. Как правило, все подобные бизнес-проекты находятся в арендованных помещениях, и высокие ставки аренды делают их нерентабельным. В качестве активов такого бизнеса выставляют оборудование, клиентскую базу, удобное месторасположение. Цена на этот бизнес довольно высока. Например, сауна в центре Владивостока в арендованном помещении реализуется за 3 млн руб. Сауна, где в собственности помещение в 170 кв. м, стоит уже более 10 млн руб. Банный комплекс, где 240 кв. м в собственности, продается за $240 тыс. Сколько людей нужно попарить для "отбивки" четверти миллиона долларов и какой временной период это займет, продавец не говорит.

Вообще, арендные платежи, наверное, первопричина продажи многих предприятий. На продажу выставлены кафе, бутики в торговых центрах, контейнеры на оптовых базах и торговых площадках. Но здесь сложно понять, что на самом деле будет являться активом продаваемого бизнеса. Если за бутик в торговом центре просят около $20 тыс., то получается, что потенциальный покупатель должен отдать эти деньги всего за один актив - наработанную клиентуру. Все остальное - ремонт, торговое оборудование, товарный остаток - тянет максимум на $5 тыс. При этом продавец затрудняется сказать, сколько денег в виде чистой прибыли приносило его предприятие.

"В условиях низкого спроса на одежду, обувь, аксессуары зарабатывать на этом виде бизнеса очень тяжело, - прокомментировал ситуацию предприниматель, работающий в этом сегменте. - Многие наши коллеги закрывают свои бутики, так как им не хватает оборотных средств, чтобы пережить этот год. Но самые "продвинутые" пытаются продать свой бутик. При этом потенциальный покупатель должен понимать, что при наличии свободных площадей в торговых центрах гораздо дешевле самому открыть подобный магазин, чем приобрести готовый бизнес".

А вот торговые точки на базах (как правило, это контейнеры, оборудованные под торговый павильон) понятны потенциальному покупателю. В среднем цена за такой бизнес около 100 тыс. руб. без учета аренды. В качестве актива выступает прибыль, которую предприниматель будет получать от реализации товара. Правда, нужно учитывать, что часть рынков в будущем будет перестраиваться и контейнеры могут попасть "под снос".

По мониторингу объявлений о продаже можно судить о том, какие отрасли очень тяжело переживают кризис. Одна из них - сельское хозяйство. В Приморье на продаже стоят крупные - сельхозпредприятия, активы которых оцениваются в миллионы долларов. Иностранные собственники этого бизнеса разуверились в том, что на сельском хозяйстве можно заработать. В отдельных случаях продажа предприятий связана с недостатком кредитных средств. Вследствие этого идет не чистая продажа, а привлечение инвестора путем передачи ему доли в бизнесе.

В результате повышения автопошлин увеличилось число выставленных на продажу предприятий, входящих в структуру автобизнеса. Предлагаются авторемонтные, транспортные предприятия и даже судоходные компании, специализирующиеся на перевозке автомобилей.

Эксперты, работающие в консалтинге, советуют, прежде чем приобретать какой-либо бизнес, попросить продавца показать документально зафиксированный размер прибыли. Если это торговая точка, то размер прибыли можно посчитать самому, при условии, что вам покажут кассовый отчет за месяц. А вот если бизнес не прозрачен, то размер прибыли, о котором говорит продавец, - цифра сомнительная, так как прибыльный бизнес продают очень редко.

Хотя о том, что бизнес не приносит прибыли, продавцы предпочитают не говорить. Единицы из опрошенных "ДК" предпринимателей признались в том, что их бизнес не приносит дохода. Так, предпринимательница, продающая парикмахерскую, заявила, что ей повысили арендную плату, а количество клиентов сократилось в два раза.

Зато 70% опрошенных на вопрос о причинах продажи бизнеса говорили о переезде. Правда, куда они собираются переезжать, предприниматели не рассказывают.