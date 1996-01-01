Конкуренция снизит цены

Группа компаний "Аэрофьюэлз" в рамках программы по бесперебойному обеспечению авиатопливом своего топливозаправочного комплекса в аэропорту Петропавловска-Камчатского приобрела в собственность и приступила к эксплуатации нефтеналивного танкера.

Танкер предназначен для перевозки светлых нефтепродуктов. Он финского производства, водоизмещением 5000 тонн, дедвейт (полная грузоподъемность) 3000 тонн. Это первый этап по созданию танкерного флота на Дальнем Востоке. Общий объем инвестиций в проект составит порядка 500 млн рублей.

Свое решение о покупке нефтеналивных танкеров группа компаний "Аэрофьюэлз" обнародовала в августе 2008 года, а первые перевозки нефтепродуктов планировала начать в первом квартале 2009 года.

"Данный проект направлен на обеспечение доставки авиатоплива в аэропорты Дальнего Востока, и в первую очередь на Камчатку, где с весны 2008 года работает новейший топливозаправочный комплекс "Аэрофьюэлз Камчатка". Также предполагается перевозить кроме авиакеросина также бензин и дизельное топливо в различные регионы Дальнего Востока, в частности, в Магадан, Южно-Сахалинск, Анадырь, - отмечает Владимир СПИРИДОНОВ, генеральный директор "Аэрофьюэлз Групп". - Таким образом, мы рассчитываем на снижение цены в аэропорту Петропавловска-Камчатского вследствие серьезной экономии на логистике (фрахт в прошлом году подорожал на 50%) и начавшейся после ввода в эксплуатацию ТЗК "Аэрофьюэлз Камчатка" конкуренции на рынке авиатопливообеспечения аэропорта. Это будет весьма существенно для экономики авиакомпаний, летающих в этот регион", - добавил он.

По расчетам экспертов "Аэрофьюэлз" выстраивание стройной логистической системы за счет собственных танкерных перевозок позволит снизить стоимость топлива для ТЗК на Камчатке на 1000-1200 руб. за тонну.