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Приморье получит "Шереметьево-3"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Генеральным подрядчиком строительства нового международного пассажирского терминала в аэропорту Владивостока к саммиту АТЭС в 2012 году, скорее всего, станет немецкое предприятие, сообщил генеральный директор ОАО "Международный аэропорт Шереметьево" Михаил ВАСИЛЕНКО.

Михаил Василенко напомнил, что указом Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА от 31 октября 2008 года 52,156% акций ОАО "Международный аэропорт Владивосток" было передано в уставной капитал ОАО "Международный аэропорт Шереметьево".

"К саммиту АТЭС 2012 года во Владивостоке появится новый аэровокзальный комплекс площадью 50 тыс. кв. м. Создание современного пассажирского терминала включит в себя строительство аэровокзала внутренних и международных воздушных линий, а также комплекс технологических помещений. Стоимость строительства терминала главного дальневосточного аэропорта составит $100 млн, финансирование будет вестись по проектному принципу из собственных и заемных средств, а также за счет привлечения инвесторов. На данный момент ведутся переговоры с немецкими концернами Siemens и Hochtief и японской компанией Sumitomo. Шереметьево планирует создать новую компанию, в которой доля самого аэропорта будет контрольной. Срок окупаемости проекта составит восемь лет", - уточнил Василенко.

По его словам, для разработки 20-летнего мастер-плана развития аэропорта Владивосток Шереметьево уже пригласило голландскую компанию Netherlands Airport Consultants B . V (NACO). "В марте консультант должен сдать концепцию и техническое задание на строительство нового терминала, а в апреле будет завершен конкурс на выбор подрядных организаций. Завершить строительство Шереметьево намерено до конца 2011 года", - сказал Михаил Василенко.

Кроме терминала во Владивостоке будут построены паркинг на 1000 мест, гостиница, офисные помещения. В рамках программы развития аэропорта Владивосток будет выполнена реконструкция взлетно-посадочных полос, созданы новые воздушные стоянки для широкофюзеляжных самолетов, рулежные дорожки. Реконструкция аэродрома будет осуществлена Министерством транспорта РФ за счет федеральных средств в размере 12 миллиардов рублей.

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