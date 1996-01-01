ДГК платит по полной

ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (ОАО "ДГК") поставлено на налоговый учет в Москве - в Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы - в качестве одного из крупнейших налогоплательщиков.

Тем самым компания отнесена к предприятиям, наиболее активно пополняющим российскую казну. Таких во всей России порядка пятисот. Их суммарные налоговые выплаты составляют три четверти всех отчислений в российский бюджет.

Крупнейшими налогоплательщиками считаются компании с начислениями федеральных налогов и сборов свыше 1 млрд рублей и с годовым объемом выручки и активов более 20 млрд рублей. ОАО "ДГК" только за истекший год уплатило в федеральный, региональный и местный бюджеты 2 млрд 510 млн 659 тыс. рублей. Выручка компании от производственной деятельности в 2008 году составила более 35 млрд рублей.

Главный бухгалтер ОАО "ДГК" Людмила ПРОДАН, комментируя постановку энергокомпании на налоговый учет в Москве, подчеркнула, что этот факт вовсе не означает, что теперь все налоговые выплаты акционерного общества будут "утекать" в федеральный центр. Как и прежде, налоги и сборы будут поступать от ОАО "ДГК" в бюджеты всех уровней. В энергокомпании придерживаются политики честного бизнеса, обязательным условием которого, по ее мнению, как раз и является своевременное и полное перечисление всех предусмотренных законодательством налоговых выплат.