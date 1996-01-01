ТМК в динамике

Ход работ на строительстве моста через бухту Золотой Рог находится в зоне особого внимания "ДК". Мы понимаем, что на наших глазах вершится история Владивостока, и фотографии, сделанные на месте сооружения будущих опор сегодня, завтра станут ее достоянием. Впрочем, достаточно быстро меняется картина и на других объектах Тихоокеанской мостостроительной компании, которая строит дороги, мосты, энергетические подстанции на всей территории Приморского края.

Об итогах 2008 года и перспективах развития компании "ДК" побеседовал с первым заместителем генерального директора по производству ЗАО "ТМК" Владимиром МЕЩЕРЯКОВЫМ.

Стратегическая линия

- Владимир Васильевич, итогами 2008 года в ТМК довольны?

- Прошедший год действительно был для нас знаменательным. Самым главным событием стала победа в тендере на строительство моста через бухту Золотой Рог, а сам мост - объектом номер один. К участию в торгах мы готовились заблаговременно, приобретая новую технику, укрепляя свои производственные базы, развивая производство, подготавливая коллектив. Мы таким образом перераспределили свои производственные мощности и трудовые ресурсы на других объектах, чтобы максимально высвободиться к августу, когда началась активная работа на первом этапе строительства - сооружении тоннеля в районе фуникулера. И возвели его гораздо раньше нормативных сроков, восстановив движение транспорта в этой части города, как и обещали, в конце декабря.

Кроме того, компания активно работала на реконструкции автодороги Раздольное - Хасан, в прошлом году на трех участках было освоено 1 млрд 100 млн руб. Финансирование работ осуществлялось в рамках губернаторской программы "Дороги края". Это очень серьезные вложения в развитие юга Приморского края, в течение года на 23 км автотрассы было уложено асфальтобетонное покрытие.

Один из трех участков 49-60 км мы ввели в эксплуатацию после реконструкции, на участке 87-99 км возвели земляное полотно, построили искусственные сооружения (28 труб, 4 моста), уложили основание и нижний слой асфальтобетонного покрытия, выполнили все укрепительные работы, освоив при этом 700 млн рублей. Окончательно здесь работы завершим в текущем году. На участке 14-23 км объем работ составил 310 млн руб. Это самый сложный участок, где для укрепления земляного полотна пришлось укладывать специальный материал стабиленка, забивать сваи для стабилизации грунтов.

Также наши специалисты были задействованы на строительстве подстанции мощностью 500 кВ в с. Ясное, реконструкции мостов в г. Спасск и на других объектах.

Чтобы охарактеризовать деятельность компании в целом, приведу еще несколько цифр. Если в 2007 году объем выполненных работ ТМК составлял 1 млрд 300 млн руб., то по итогам работы в 2008 году он превышает 3 млрд 700 млн руб. При этом численность компании выросла всего на 40 человек, а выработка на одного работника увеличилась в несколько раз, соответственно повысилась и зарплата сотрудников.

- Что позволило добиться таких результатов?

- Здесь мы Америки не открывали - это совершенствование организации труда, модернизация производства, сокращение сроков выполнения работ, мобильность, приобретение новой техники. Парк механизмов за 2008 год значительно увеличился. И это одна из стратегических линий генерального директора ЗАО "ТМК" Виктора ГРЕБНЕВА. Если есть обоснованное предложение по приобретению той или иной техники, будет и положительное решение. Причем машины покупаем самые современные, с гарантированным техническим обслуживанием. Из наиболее значимых приобретений последнего времени можно выделить два башенных крана стоимостью 45 млн рублей, автомобильный кран грузоподъемностью 130 тонн за 42 млн рублей, бетононасос за 18 млн рублей.

Заканчиваем монтаж нового бетонного завода на нашей базе во Владивостоке, еще один планируем смонтировать непосредственно на площадке у строящегося пилона моста. Это японский завод производительностью 120 кубометров бетона в час, он будет выпускать бетонную смесь со специальными добавками, которая необходима для устройства ростверка опоры и тела пилона. Приступили к строительству нового цеха по производству железобетонных изделий в Уссурийске, здесь же дополнительно будет установлен бетонный завод производительностью 60 кубометров бетона в час.

Все это - новая техника, интенсификация труда, более рациональная расстановка людей и развитие производственных мощностей - дает свои результаты и позволяет компании динамично развиваться.

Движение по нарастающей

- Планы на текущий год также сверстаны с учетом роста?

- Конечно, ведь мы вступили в активную стадию работ по строительству моста через бухту Золотой Рог. Только на этом объекте запланировано освоить 4,5 млрд рублей. Предстоит значительный объем работ на автодороге Раздольное - Хасан (более 360 млн руб.), а также в рамках программы по обеспечению Приморского края электроэнергией участие в строительстве подстанций. В конце января мы начали работы на подстанции мощностью 500 кВ в Партизанском районе. В поселок Боец Кузнецов перебросили более 30 единиц дорожно-строительной техники, обустроили строительный городок. Кстати, быту рабочих в компании уделяют очень серьезное внимание, ведь от этого напрямую зависят итоги работы.

Вообще же свое участие на объектах энергетики рассматриваем как дело перспективное, в том числе с точки зрения перераспределения сил и средств, потому что ТМК - компания довольно большая, более 1200 человек, и нам нужны возможности для маневра. Не исключаем также участия нашей компании и в других тендерах в связи с подготовкой Владивостока к саммиту АТЭС-2012.

- В связи с кризисом ничего не сворачивается?

- Все идет в соответствии с планами. По финансированию проблем особых нет. Единственное - в начале года обычно федеральные средства приходят с задержкой. Дорожное строительство осуществляется на условиях софинансирования краевого и федерального бюджетов. Краевой бюджет всегда исправно перечислял средства по графику, а федеральные средства поступали с задержкой. Чтобы компенсировать недостаток средств, мы вынуждены были брать в банках кредиты, платили за это проценты. Из-за этого экономика предприятия, конечно, страдала, ведь мы не можем останавливать работы.

Нормальная ситуация и с поставками стройматериалов. Все есть: цемент, щебень, металлоконструкции, - но вот снижения стоимости материалов, о чем сегодня много говорят, пока не ощущаем. Более того, недавно заговорили о предполагаемом повышении стоимости горюче-смазочных материалов. Наши специалисты серьезно занимаются мониторингом рынка, сейчас, например, определяемся с поставщиками металла для пролетных строений. Кто дешевле и быстрее поставит, чьи условия оплаты будут выгоднее, на того и посмотрит глаз генподрядчика. Ведь мы сами работаем в жестких ценовых рамках.

- Вы регулярно объезжаете все объекты компании, на что в первую очередь обращаете внимание?

- Для руководителя любого уровня самое главное - как организовано производство, насколько эффективно, как оно обеспечено необходимыми ресурсами, как выполняются ежемесячные и перспективные планы, довольны ли сотрудники бытовыми условиями, как идет реализация проекта. У нас, естественно, есть месячное планирование. Например, в феврале на всех объектах мы должны выполнить работ на сумму 500 млн руб., из них 408 млн - на строительстве моста. Поэтому самое главное, чтобы стройка была обеспечена всем необходимым, чтобы производственный процесс не прерывался. К сожалению, так бывает не всегда - на строительстве моста, например, наши мощности пока задействованы не в полной мере. Причины разные - это вопросы проектирования, сноса жилья, попадающего в зону застройки. По большому счету, они не наши, но серьезно сказываются на работе коллектива.

- Когда вы приступили к этому объекту, среди приморцев было много скептиков. Сейчас настроения изменились?

- Думаю, что да, ведь то, что мы делаем и как делаем, - у всех на виду. И развязка в районе фуникулера, и мост через бухту Золотой Рог, и дороги. Как-то давал интервью о реконструкции дорог в Хасанском районе одной газете, а она разместила его на своем сайте. Захожу в комментарии - сами знаете, сколько там бывает гадости, - а здесь, наоборот, добрые слова: "Да, там действительно видны результаты работы компании, там качественные дороги". Конечно, такая оценка радует. Ради этого - чтобы земляки могли проехать с ветерком по отличным дорогам и любоваться уникальными искусственными сооружениями - мы и работаем.