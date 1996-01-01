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"АЛРОСА": алмазы и только
Обвал, произошедший в результате кризиса на мировом алмазном рынке, существенно изменил инвестиционные планы АК "АЛРОСА". Хотя еще недавно именно алмазный монополист выступал основным участником аукционов по продаже месторождений природных ресурсов в Республике Саха (Якутия).
Диверсифицируя бизнес, компания обзавелась в последние годы углеводородными активами, а также в начале прошлого года инвестиционная группа "АЛРОСА" приобрела лицензии на разработку четырех крупных месторождений железной руды в Южной Якутии - "Таежное", "Десовское", "Тарыннахское" и "Горкитское" - с общими запасами 5 млрд т руды. Лицензии обошлись в 5,4 млрд руб. И эта сумма не показалась компании большой. Согласно условиям предоставления лицензий собственник должен был через 12 лет построить два ГОКа и сталеплавильный комбинат.
Сегодня избавление от непрофильных активов в какой-то степени может помочь компании пережить первые, как предполагается, самые острые месяцы кризиса. Как заявил в начале февраля на форуме "Россия-2009" президент компании Сергей ВЫБОРНОВ, "АЛРОСА" уже ведет переговоры о продаже своих углеводородных активов на сумму $600-700 млн. По его словам, на продажу будут выставлены доли в Береговом месторождении и ЗАО "Иреляхнефть" (месторождение "Иреляхское" в Якутии). Сергей Выборнов отметил, что компания уже получила предложения по углеводородным активам и ведет переговоры о заключении сделки. Как сообщает RBC, "ранее "АЛРОСА" собиралась также продать два нефтегазовых актива в Западной Сибири - "Геотрансгаз" (разрабатывает часть Берегового месторождения) и Уренгойскую газовую компанию, работающую в Тюменской области".
Относительно железорудных месторождений, инициатива приобретения которых (а также сама идея диверсификации горного бизнеса компании), по словам главы АК "АЛРОСА", принадлежала министру финансов РФ Алексею КУДРИНУ, определенности пока нет. Капитальные вложения, которые необходимы на то, чтобы поднять такой проект, алмазной компании были по силам до кризиса. Сегодня задача кардинально поменялась. В условиях резкого падения спроса на бриллианты алмазный монополист ставит своей задачей максимально сохранить инвестиционные программы, связанные с перспективой добычи. В этом году акцент будет сделан на строительство подземных рудников. Для непрофильных активов, наподобие металлических, компания будет искать инвесторов. По крайней мере именно так в начале феврале в интервью газете "Ведомости" заявил Сергей Выборнов: "Продавать не будем, может быть, найдем инвестора. При этом не могу сказать, что в России есть интерес".
Однако есть интерес зарубежных компаний. Но учитывая, что "эти месторождения по запасам соизмеримы и даже больше Курской магнитной аномалии", вопрос привлечения иностранцев к их разработке может решаться только с согласия Правительства РФ.
А вот продажа доли АК в банке "КИТ Финанс", доставшемся "АЛРОСЕ" на паях в ОАО "Российские железные дороги", вопрос, по словам Сергея Выборного, вполне решаемый. "Мы готовы продать свою долю в "КИТ Финанс" хоть сейчас, - сказал он. - По моим ощущениям, они (РЖД. - Прим. "ДК") готовы приобрести эту долю".
Напомним, что банк "КИТ Финанс" стал жертвой кризиса ликвидности, не исполнив свои обязательства по операциям РЕПО в середине сентября 2008 года, что привело к смене собственников банка. После сентябрьских событий консорциум инвесторов в составе "АЛРОСА" и "РЖД" стал владельцем более 96% акций "КИТ Финанса".
ДосьеПрогнозные показатели деятельности АК "АЛРОСА" на 2009 год утверждены в декабре 2008 г. в Москве на заседании Наблюдательного совета АК "АЛРОСА". Добыча алмазов с учетом ОАО "АЛРОСА-Нюрба" - $2 363,2 млн, выручка от реализации алмазной продукции по группе "АЛРОСА" - $2 683,9 млн, выручка от реализации продукции (работ и услуг) АК "АЛРОСА" - 80234,5 млн руб.; прибыль от реализации продукции (работ и услуг) АК "АЛРОСА" - 23027,6 млн руб.; чистая прибыль АК "АЛРОСА" - 3 874,5 млн руб.; объем капитальных вложений - 15128,3 млн руб.; затраты на выполнение геологоразведочных работ - 3819,7 млн руб.; затраты на выполнение научно-исследовательских работ - 748,0 млн руб. Планом предусмотрено сохранение объемов добычи на уровне 2008 года, увеличение расходов на строительство подземных рудников на 835 млн рублей - по сравнению с 2008 годом. Планом предполагается снижение расходов на капитальное строительство (кроме подземных рудников), геологоразведку, спонсорскую и благотворительную помощь, региональное развитие, на другие проекты, не связанные с основной производственной деятельностью, управленческих расходов - всего на 4 588 млн рублей.
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