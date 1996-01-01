Готовы к конкурентной борьбе

Одна из самых крупных телекоммуникационных компаний России - Ростелеком (РТК) в прошлом году заявила о новой стратегии развития и обозначила свои объемные и инвестиционные горизонты на ближайшие пять лет. Впрочем, точка в стратегических планах была поставлена именно в тот момент, когда стало совершенно очевидно, что разворачивающийся мировой финансовый кризис не просто не обойдет Россию стороной, но и может стать достаточно глубоким и продолжительным.

О новой стратегии компании и антикризисном плане действий "ДК" беседовал с генеральным директором ОАО "Ростелеком" Константином СОЛОДУХИНЫМ.

- Константин Юрьевич, прошел год, как вы возглавили РТК. Как говорят, новый руководитель - это свежий ветер перемен, который надувает паруса компании с новой силой. Что удалось сделать?

- Мы сделали первые шаги, направленные на изменение психологии менеджмента компании. Для вас не секрет, что РТК - оператор, близкий к монополисту. Я говорю близкий, потому что по некоторым позициям отнесение "Ростелекома" к монополистам связи - утверждение спорное. Тем не менее такое положение позволяло компании применять иные подходы к ведению собственного бизнеса и особенно не заботиться о том, что этот рынок когда-то может быть поделен.

Сегодня РТК работает в конкурентных условиях, и это связано не только с сектором международной связи, но и со всеми остальными бизнесами. Последние годы либерализация рынка дальней связи наблюдалась не только по отношению к конечным потребителям, она шла и в оптовых сервисах. Но те объемы трафика, которые пропускал РТК, позволяли нам достаточно спокойно себя чувствовать. Мы, скажем так, работали не в конкурентной среде, а рынок тем временем развивался.

В течение прошлого года в компании прошли организационные изменения, созданы бизнес-ориентированные структуры, разделенные на разные сегменты рынка. Это два высших - розница и опт. Розницу мы разделили на корпоративный и массовый сегмент. Это позволило нам, с одной стороны, эффективно работать с нашими основными партнерами - межрегиональными компаниями, попытаться выстроить более правильные с точки зрения организации бизнеса взаимоотношения с ними. С другой стороны, сфокусироваться на работе с корпоративными клиентами. Это достаточно новая роль РТК, поскольку долгое время он вел пассивные продажи, ориентированные главным образом на государственные структуры, которые заказывали сервис. Причем работа шла в режиме - заказал - получил.

И мы своей цели достигли. Помимо не очень оптимистичного прогноза по международной и междугородней связи (мы всегда обозначали: либо мы находимся на том же уровне, либо идет падение), мы обеспечили существенный рост новых направлений. И он достигался за счет более эффективных продаж как раз на корпоративном рынке. Мы видим, что двигаемся в правильном направлении.

Самое главное - мы смогли сформировать команду менеджеров, состоящую из бизнес- ориентированных людей, которые по-хорошему злы в конкурентной борьбе и реально знают, как организовать бизнес в жесткой рыночной среде. Уверен, что эта команда сможет не только сохранить позицию компании, но и выполнить ту стратегию, которую мы всем анонсировали в ноябре прошлого года. "Ростелеком" должен трансформироваться в лидирующего универсального оператора, оказывающего полный комплекс телекоммуникационных и инфокоммуникационных услуг самому широкому кругу потребителей.

Досье Более 51% акций ОАО "Ростелеком" принадлежит государству. Капитализация компании на 02.02.2009 года составляла $ 6,3 млрд. Персонал компании - более 22 000 человек, протяженность магистральной сети - 150 000 км. "Ростелеком" обслуживает более 40 млн абонентов фиксированной телефонии в России, пропуская более 1,3 млрд минут трафика ежемесячно.

- Если говорить о сегодняшних позициях компании, то как складываются доли рынка РТК в разных сегментах услуг, как в дальнейшем они могут меняться? Какие факторы здесь будут иметь наибольшее значение?

- С точки зрения операторского бизнеса РТК сохранил свою долю - 57% (по объему выручки) терминации международного (МН) трафика обеспечиваем мы, несмотря на то, что на этом рынке существует очень жесткая конкуренция и работает много других, в том числе крупных игроков, способных обрабатывать большие трафики. Учитывая, что объем этого рынка будет расти, мы в перспективе должны эту долю увеличить.

Мы занимаем 40% рынка международного транзита - трафика на третьи страны, не выходящего на территорию РФ. Что касается магистрального доступа в Интернет, то по итогам прошлого года мы обозначаем свою долю в 30%. Это суммарный итог РТК и РТКом.Ру. В прошлом году мы полностью завершили процесс консолидации с этой компанией. И если раньше мы были с ней прямыми конкурентами, то сегодня принято решение о том, что магистральным Интернетом занимается только компания "Ростелеком", а РТРком.Ру сосредоточится на национальных проектах, работе с госструктурами, обеспечит построение виртуальных частных сетей. Более энергичный выход на рынок широкополосного доступа в Интернет - одно из приоритетных направлений.

Мы стабильно сохраняем долю в 40% в таком традиционном для нас сервисе, как аренда каналов. Наше главное преимущество здесь - собственная развитая сеть кабельных систем связи. Это весьма затратная вещь, и многие операторы пытаются на этом сэкономить. Мы планируем эту долю сохранить.

- Как на ваши планы может повлиять кризис? Насколько должна упасть выручка, чтобы начали действовать антикризисные меры?

- Вместе с новой стратегией развития компанией был принят план антикризисных мероприятий. Если произойдет серьезное изменение тех цифр, которые утверждены акционерами, то компания начнет работать по этому плану. Проще говоря, если падает выручка, мы начинаем сокращать затраты, чтобы сохранить относительные показатели и те доли рынка, которые утверждены акционерами. Бюджетом компании задана рентабельность на уровне 20%, и мы будем в целом по компании ее выдерживать.

Мы предполагаем, что возможны потери выручки в размере 10%. Но есть процессы, которые пока невозможно спрогнозировать. Какие-то более точные прогнозы и выводы можно будет сделать после первого квартала. Но очевидно, что ситуация по разным направлениям предоставления услуг связи будет развиваться по-разному. В сегменте аренды каналов связи пока нет снижения спроса, но там есть острая конкурентная борьба, и нужно быть наготове. Уже сегодня мы видим, например, что есть отказы от виртуальных корпоративных сетей, которые раньше компании планировали строить. Но не думаю, что будет существенно снижен голосовой трафик. Услуга телефона носит социальный характер, люди могут отказаться от Интернета, но говорить не перестанут.

Мы уже отрабатываем некоторые позиции нашей антикризисной программы. Они связаны, прежде всего, с ситуацией, которая сложилась на рынке междугородней связи. Маржинальность этого бизнеса существенно падает в силу того, что компания оказывает услуги в рублях, а расчеты с зарубежными партнерами происходят в валюте - долларах или евро. Чтобы компенсировать эти потери, мы либо увеличиваем стоимость входа трафика, который направляют международные операторы на территорию РФ, либо оптимизируем встречные объемы. Сегодня нам более выгодно развивать междугородный (МГ) трафик, чем гнаться за минутой международного, поэтому с точки зрения управления прямыми затратами будем делать упор на МГ связь. У нас высокоразвитая собственная сеть, поэтому мы, оптимизируя маршруты, способны существенно снижать затраты.

- Нас ожидает значительное повышение тарифов на услуги МГ связи?

- Мы, главным образом, ставим вопрос не о повышении тарифов, а об их диверсификации. До сегодняшнего дня РТК серьезно этим не занимался. Все тарифные планы были построены так, что если мы давали скидки, то они действовали на всех направлениях. Либо мы давали преселектным абонентам (тем, кто заключил договор на услуги конкретного оператора. - Прим. "ДК") возможность выбрать какие-то направления. Сегодня к этому вопросу будем подходить более предметно - на какие-то направления тарифы поднимем, на какие-то, наоборот, опустим. При этом, конкурируя за клиентов, ни на какие демпинговые цены мы не пойдем. Рынок работает как сообщающиеся сосуды, все операторы сегодня находятся в условиях потери маржинальности. Мы понимаем, что если сегодня необоснованно опустить цену, то завтра можно вообще ничего не получить. Главное - это увеличение продаж за счет совершенствования сервиса и качества услуг, активной маркетинговой политики.

- Компания анонсировала свои планы по приобретению новых активов в ближайшие годы. Вы можете конкретизировать ваш интерес?

- Соответствующее решение совета директоров есть, и мы будем это делать за счет своих средств (в результате продажи в прошлом году 11% акций компании "Голден Телеком" мы получили 11,4 млрд рублей) либо привлекать внешнее финансирование. Сегодня структура долга РТК такова, что мы можем это делать без особых проблем. РТК - единственная российская компания в отрасли, которая в кризисный период в экономике получила повышение кредитного рейтинга с уровня "ВВ-" до "ВВ" с прогнозом "Стабильный". Что касается рейтинга корпоративного управления, то РИД "Эксперт РА" повысила его до уровня 7+. Это наивысшая оценка для российских компаний в области корпоративного управления и информационной прозрачности.

В списке компаний, которые входят в зону нашего интереса, порядка 30 российских, по четырем из них решение будет принято уже в первом квартале. Международные компании - это, прежде всего, телекомы стран СНГ. Мы намерены участвовать в конкурсах там, где они будут объявлены.

- На что главным образом направлена инвестиционная программа РТК? Предполагается ли ее сокращение?

- Я уже говорил, что компания обеспечена собственными ресурсами и чувствует себя уверенно. На этот год инвестиции спланированы в размере 8-9 млрд руб., и сокращать программы мы не намерены. Может быть, только по каким-то объектам начало работ перенесем на вторую половину года.

Сети "Ростелекома" получают определенное развитие каждый год. При этом телефонные сети мы модернизируем точечно, лишь там, где видим существенный рост трафика в перспективе. Сегодняшняя сеть с запасом справляется с существующим спросом. Основные деньги в инвестиционной программе запланированы на развитие IP/MPLS сети.

По большому счету наши инвестиционные программы направлены на решение двух задач - первая, это резервирование своей сети на территории федеральных округов, что позволяет нам существенно сократить затраты на эксплуатацию сетей за счет создания дополнительных резервных маршрутов. И вторая - мы работали в направлении улучшения наших услуг по проекту "Новое окно в Европу". Проект Европа-Азия живет, и потребляемая емкость со стороны наших партнеров (это, прежде всего, китайские операторы связи) растет. Но для того, чтобы этот объем пропустить по территории РФ, нам нужно потратить существенные деньги на то, чтобы не просто апгрейдить переход на границе с Китаем, но еще и обеспечить по всей территории РФ достаточную емкость. Мы работаем в этом направлении несколько лет. В марте прошлого года мы сдали пограничный переход Хабаровск - Фуюань.

Дополнительная система, которую мы ввели в 2008 году, это российско-японский проект - строительство линии связи между Россией и Японией в партнерстве с компанией KDDI. Между Находкой и японским городом Наоэтцу по дну Японского моря проложено два оптоволоконных кабеля. Реализовав этот проект, мы получили дополнительные потребности со стороны японских операторов по коридору Европа-Азия.

- Насколько задействована сегодня эта линия, какова ее экономическая эффективность и пропускная способность?

- Наши преимущества в том, что этот канал гораздо короче и в два раза сокращает задержки в передаче голоса и данных по сравнению с подводными кабельными системами. Скорость по нему выросла с 2,5 Гигабит до 55 Гигабит. Поэтому перспектива загрузки этого ресурса достаточно высокая, и мы оптимистично смотрим на этот проект. Другое дело, что сегодня стоимость этих услуг по сравнению с тем периодом, когда проект стартовал (2004 год), упала в пять раз. Поэтому, чтобы проводить дальнейшие работы по модернизации этой сети, мы должны все хорошо посчитать - прогнозы таковы, что стоимость будет еще падать. Нам нужно оптимизировать затраты на апгрейды переходов, чтобы попасть в те показатели эффективности, которые приемлемы для компании.

Но есть риск и в том, что мы пока не можем спрогнозировать объемы трафика. То же самое касается и китайских партнеров. Мы получаем от них заказ на апгрейд переходов, но цена этих вложений не компенсируется существующими объемами трафика, а другие объемы они не подтверждают. При этом Дальний Восток и Сибирь для нас очень трудные регионы с точки зрения выполнения работ по кабельным системам.

- Осенью этого года РТК стал телекоммуникационным партнером Сочи-2014. У нас на Дальнем Востоке своя точка роста - создание инфраструктуры для проведения саммита АТЭС. Как вы видите свое место в этом мероприятии?

- Мы отслеживаем все, что происходит в плане подготовки к этому саммиту. Но могу сказать, что на сегодняшний день нам все-таки не до конца понятно, в каком объеме и какие сервисы будут требоваться для этого мероприятия. Как только будет ясно, что делать на Дальнем Востоке, мы будем самым активным образом участвовать в этом, тем более что именно наша компания способна оказать информационный сервис на уровне всех государственных требований.

- Насколько для РТК перспективны регионы?

- В среднесрочной перспективе регионы очень перспективны. Мы не сокращаем инвестиции в региональные проекты и не сокращаем кадры. Мы знаем, что когда ситуация на рынках стабилизируется, мы выйдем на растущий спрос с хорошо подготовленной инфраструктурой, в том числе и региональной, и хорошими кадрами.